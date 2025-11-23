Com show de Kaio Jorge, Cruzeiro atropela o Corinthians no Mineirão

Com dois gols do craque e um golaço de Keny Arroyo, Raposa faz 3 a 0, chega aos 68 pontos e mantém a caça aos líderes

Com o resultado, a Raposa chega aos 68 pontos e se consolida na terceira posição, mantendo a perseguição aos líderes Flamengo e Palmeiras. O Corinthians, por sua vez, estaciona nos 45 pontos e permanece na 10ª colocação, vendo o sonho da Libertadores ficar mais distante.

O Cruzeiro deu um show no Mineirão e atropelou o Corinthians por 3 a 0, neste domingo (23/11), pela 35ª rodada do Brasileirão. Kaio Jorge , duas vezes, e o equatoriano Keny Arroyo construíram o placar elástico. O time mineiro ainda teve um quarto gol anulado no último lance.

Domínio do Cruzeiro e oportunismo de Kaio Jorge

O primeiro tempo começou com o Cruzeiro pressionando alto e criando as melhores chances. Logo no início, William e Matheus Pereira assustaram a defesa corintiana com cruzamentos perigosos. Aos 29 minutos, a superioridade se transformou em gol. Matheus Pereira deu um passe magistral, Christian cruzou, Arroyo finalizou e, no rebote do goleiro Felipe Longo, Kaio Jorge apareceu livre para empurrar para as redes e abrir o placar.

O Corinthians tentou reagir, mas parou na forte marcação celeste. A melhor chance dos visitantes foi em um chute de Yuri Alberto, que acabou bloqueado. O Cruzeiro ainda quase ampliou com Lucas Silva, que tirou tinta da trave aos 34 minutos. O jogo ficou pegado, com cartões amarelos para Lucas Romero e Keny Arroyo, mas o time da casa levou a vantagem mínima para o intervalo com justiça.

Golaço, expulsão e goleada consolidada

O Cruzeiro voltou para o segundo tempo disposto a matar o jogo e precisou de apenas cinco minutos. Arroyo cruzou rasteiro, João Pedro desviou contra a própria meta e a bola sobrou limpa para Kaio Jorge marcar seu segundo gol na partida. O Corinthians sentiu o golpe e se desorganizou. Aos 21 minutos, a Raposa transformou a vitória em goleada com uma pintura. Kaio Jorge puxou contra-ataque e serviu Keny Arroyo, que bateu cruzado de trivela para fazer um golaço.

A situação do Corinthians piorou ainda mais aos 41 minutos, quando José Martínez agrediu Matheus Pereira fora do lance e recebeu cartão vermelho direto após revisão do VAR. Com um a menos e entregue em campo, o time paulista apenas assistiu ao Cruzeiro trocar passes. No último lance, Luis Sinisterra chegou a marcar o quarto gol com uma cavadinha, mas a arbitragem anulou o lance por falta na origem da jogada, encerrando o massacre no Mineirão.