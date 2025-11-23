Chapecoense vence Atlético-GO e garante acesso para Série A

Chapecoense vence Atlético-GO e garante acesso para Série AWalter Clar, de pênalti, marca o gol da vitória sobre o Dragão
A Chapecoense está de volta à Série A do Brasileirão. No jogo decisivo, a Chape venceu o Atlético-GO por 1 a 0, neste domingo (23), na Arena Conda, pela 38ª rodada da Série B, e assegurou o acesso para a elite do futebol brasileiro. O gol histórico, aliás, foi marcado pelo lateral-esquerdo Walter Clar, de pênalti, ainda no primeiro tempo.
Com a vitória, a Chapecoense terminou a campanha na Série B do Brasileirão em terceiro lugar, com 62 pontos. Assim, garantiu o acesso para a elite do futebol brasileiro após quatro anos na segunda divisão. Já o Atlético-GO, por sua vez, encerrou a participação na 11ª colocação, com 52 pontos.
Motivado com o apoio da torcida, a Chapecoense começou pressionando. Porém, o time sentiu o nervosismo inicial e abusou dos erros no ataque. Por outro lado, o Atlético-GO, sem pressão, aproveitou a tensão dos catarinenses e deu trabalho a Léo Vieira em chegadas de perigo com Yuri e Lelê.
Depois da tensão inicial, a Chapecoense conseguiu colocar a cabeça no lugar. Dessa forma, conseguiu o gol do alívio aos 44 minutos. Afinal, Guilherme Romão derrubou Éverton na área, e o árbitro marcou pênalti. O lateral-esquerdo Walter Clar, então, cobrou com frieza e fez o gol do acesso.
Na etapa final, o jogo ficou truncado e tenso. Assim, os times erravam muito e proporcionaram poucas chances de perigo. A Chapecoense criou a melhor oportunidade somente aos 26 minutos, mas Ítalo não aproveitou a falha do Atlético-GO na saída de bola e acertou a trave. Mas nada que atrapalhasse a festa na Arena Condá. Acesso garantido.
