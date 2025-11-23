Cássio celebra vaga direta na Libertadores e elogia controle do Cruzeiro

Cássio celebra vaga direta na Libertadores e elogia controle do CruzeiroGoleiro destaca dificuldade contra o time de Dorival Júnior, mas valoriza imposição da Raposa no Mineirão para garantir fase de grupos
O Cruzeiro conquistou uma vitória maiúscula sobre o Corinthians neste domingo (23/11). O placar de 3 a 0 no Mineirão, aliás, garantiu matemática e moralmente a presença do clube na fase de grupos da próxima Libertadores. O goleiro Cássio, titular absoluto e um dos líderes do elenco, celebrou o resultado na saída de campo. Para o arqueiro, o time mineiro soube se impor diante de um adversário difícil e, por isso, conquistou três pontos fundamentais para a sequência do campeonato e para o planejamento da próxima temporada.
Cássio analisou o confronto com frieza e respeito ao rival. Ele reconheceu a qualidade do Corinthians, mas valorizou a postura dominante da Raposa.
“Eles apresentaram um grande jogo… Mas conseguimos controlar as ações do Corinthians”, afirmou o camisa 1.
Além disso, o goleiro fez questão de elogiar o trabalho do técnico adversário, mostrando conhecimento tático.
“É um jogo difícil. É um time bem treinado pelo Dorival”, completou Cássio, ressaltando o valor do triunfo contra uma equipe organizada.
Cássio comemora Cruzeiro na fase de grupos da Libertadores
A vitória, no entanto, vale muito mais que apenas três pontos na tabela. O Cruzeiro chegou aos 68 pontos e se consolidou na terceira posição. Consequentemente, o time evita a temida fase preliminar da competição continental (a “Pré-Libertadores”). O próprio Cássio destacou a importância desse feito para o clube.
“Acho que confirmou a nossa participação na fase de grupo sem repescagem e nos mantém ali na frente da tabela”, disse o jogador, visivelmente satisfeito com o dever cumprido.
A solidez defensiva também merece destaque nesta campanha segura. O Cruzeiro, afinal, neutralizou as principais jogadas ofensivas do Corinthians e Cássio saiu de campo sem sofrer gols. A vitória elástica reflete, portanto, o momento iluminado da equipe comandada por Leonardo Jardim. Agora, com a vaga direta assegurada, o Cruzeiro joga as últimas rodadas sem o peso da incerteza. Isso permite que a comissão técnica planeje o futuro com mais calma, embora o elenco ainda acredite no título do Campeonato Brasileiro.