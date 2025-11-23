Cássio celebra vaga direta na Libertadores e elogia controle do Cruzeiro

O Cruzeiro conquistou uma vitória maiúscula sobre o Corinthians neste domingo (23/11). O placar de 3 a 0 no Mineirão, aliás, garantiu matemática e moralmente a presença do clube na fase de grupos da próxima Libertadores. O goleiro Cássio, titular absoluto e um dos líderes do elenco, celebrou o resultado na saída de campo. Para o arqueiro, o time mineiro soube se impor diante de um adversário difícil e, por isso, conquistou três pontos fundamentais para a sequência do campeonato e para o planejamento da próxima temporada. Cássio analisou o confronto com frieza e respeito ao rival. Ele reconheceu a qualidade do Corinthians, mas valorizou a postura dominante da Raposa.

“Eles apresentaram um grande jogo… Mas conseguimos controlar as ações do Corinthians”, afirmou o camisa 1. Além disso, o goleiro fez questão de elogiar o trabalho do técnico adversário, mostrando conhecimento tático. “É um jogo difícil. É um time bem treinado pelo Dorival”, completou Cássio, ressaltando o valor do triunfo contra uma equipe organizada. Cássio comemora Cruzeiro na fase de grupos da Libertadores A vitória, no entanto, vale muito mais que apenas três pontos na tabela. O Cruzeiro chegou aos 68 pontos e se consolidou na terceira posição. Consequentemente, o time evita a temida fase preliminar da competição continental (a “Pré-Libertadores”). O próprio Cássio destacou a importância desse feito para o clube.