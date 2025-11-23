Bruno Henrique diz que o Flamengo já merecia sair para intervalo com a vitória

Bruno Henrique diz que o Flamengo já merecia sair para intervalo com a vitóriaAtacante entra no segundo tempo e ajuda a arrumar o Flamengo, que acorda em campo e faz os gols no 3 a 0 contra o Bragantino. O último foi dele
Bruno Henrique, mais uma vez, mandou ver com a camisa do Flamengo. O ídolo da torcida começou no banco contra o Bragantino, neste sábado, 22/11. Mas entrou no intervalo no lugar de Plata, quando o jogo estava 0 a 0. Com o camisa 27, o Fla arrumou o seu ataque e, no fim, triunfou por 3 a 0. Com direito a gol de BH, fechando o placar. O jogador, ao fim da partida, não escondia a alegria pelo triunfo que deixa o Rubro-Negro às portas do título brasileiro.
“Queria vencer. Hoje, mais uma vez, vencemos. Por isso, estou muito feliz pela vitória. Já merecíamos sair na frente no primeiro tempo. Estávamos muito posicionados, todo mundo ajudando. E por detalhe não fizemos gol.”
Bruno Henrique pés no chão
Com a vitória, o Flamengo chegou a 74 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Palmeiras, que empatou com o Fluminense neste sábado. Com isso, o time rubro-negro pode garantir o título já nesta terça-feira. Para isso, precisará vencer o Atlético, em Minas, enquanto o Palmeiras teria de ser derrotado pelo Grêmio, no Sul.
Atualmente, ambos os líderes têm apenas mais nove pontos em disputa. Após os jogos de terça, ainda restariam seis pontos, e caso o Flamengo vença e o Palmeiras perca, o time carioca chegaria a 77 pontos contra 70 do rival, garantindo antecipadamente o nono título brasileiro da sua história. Mesmo assim, Bruno Henrique mantém os pés no chão.
“Temos de pensar em nós mesmos. Esquecer o Palmeiras e fazer o nosso dever. Ainda faltam três jogos e o Campeonato Brasileiro é muito difícil, então nada está definido. Mas acho que estamos no caminho certo”, afirmou o atacante.