Biel admite falhas decisivas e pede desculpas após vice do Atlético na Sula

Atacante reconhece má fase, lamenta chances perdidas e penalidade desperdiçada na final / Crédito: Jogada 10

O atacante Biel tornou-se o principal personagem da derrota do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana, neste sábado (22/11), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Após o empate sem gols diante do Lanús-ARG e o revés por 5 a 4 na disputa por pênaltis, o jogador assumiu publicamente a responsabilidade pelas oportunidades desperdiçadas e pelo erro na cobrança decisiva. Visivelmente abalado, Biel admitiu que já vinha enfrentando dificuldades antes mesmo da final.

“Mentalmente falando, já venho um pouco mal, com a cabeça um pouco conturbada. Essa semana foi a que mais me preparei, trabalhei bastante para poder ajudar. Sabia que eu seria banco, mas falei que iria entrar e decidir. Não sabia que seria infelizmente para atrapalhar um pouco o time”, desabafou, na zona mista. O atacante teve duas grandes chances na prorrogação. Na primeira, cabeceou fraco, nas mãos do goleiro Losada. Na segunda, ficou cara a cara com o arqueiro argentino, mas finalizou mal e perdeu a melhor oportunidade atleticana no tempo extra. Mesmo após os erros, Biel permaneceu para a disputa de pênaltis e novamente não conseguiu converter sua cobrança. “Infelizmente, na hora dos pênaltis, não consegui concluir em gol. Vim com a cabeça um pouco conturbada, mas tentei melhorar. Sempre treinei assim, mas o goleiro infelizmente pegou”, comentou. Biel admite momento ruim no Atlético O jogador, bastante autocrítico, reforçou que compreende a cobrança da torcida e que enfrenta seu pior momento desde que chegou ao clube. Aliás, ele recebeu muitas críticas dos torcedores após a decisão.

“Assumo total responsabilidade, sou homem nos momentos bons e ruins. Agora é levantar a cabeça. Peço desculpas aos torcedores. Sei que a pressão vai cair em cima de mim. Nunca sou de fugir”, declarou. “Desde o dia que cheguei aqui, não consegui mostrar meu futebol. Sei que sou muito melhor que isso que estou passando, mas infelizmente as coisas não estão fluindo como gostaria. Peço perdão mais uma vez ao torcedor e à minha família. Sei que essa fase vai virar, vou dar a volta por cima”, finalizou. Com a derrota, o Atlético-MG perdeu a oportunidade de conquistar um título inédito e fechar sua coleção internacional de troféus. Além do vice-campeonato, o clube recebeu 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11,3 milhões) pela campanha.