Bahia x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Esquadrão de Aço e Cruz-Maltino se enfrentam neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão
Neste domingo (23), Bahia e Vasco se enfrentam às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vai movimentar as duas partes da classificação. O Esquadrão briga por uma vaga direta na próxima Copa Libertadores, enquanto o Cruz-Maltino quer encerrar qualquer possibilidade de rebaixamento. No primeiro turno, em São Januário, o Vasco venceu por 3 a 1.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite o embate, ao vivo, a partir de 14h30. Ricardo Froede comanda a narração com o auxílio luxuoso de dois craques. A saber: o comentarista Thiago Hugolini e o repórter Pedro Rigoni.

