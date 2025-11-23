Bahia impõe ao Vasco a quinta derrota consecutiva no Brasileiro

Bahia impõe ao Vasco a quinta derrota consecutiva no BrasileiroTricolor encosta no G5, zona que permite o acesso direto à fase de grupos da Liberta. Vasco segue com o sinal amarelo ligado
Em jogo com um expulso de cada lado, o Bahia impôs ao Vasco a quinta derrota consecutiva nesta edição do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, o Esquadrão derrotou o Cruz-Maltino por 1 a 0, resultado que deixa o time da casa perto do G5, zona que permite o acesso direito à fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América.
O Bahia soma 56 pontos e está na sexta colocação. O quinto, Botafogo, tem 58. Já o Vasco vai se afundando. Tem 42 pontos e ocupa a 14ª colocação.
Vasco não cria, e Bahia chega
O Bahia, com mais volume de jogo, imprensou o Vasco contra a defesa. Maestro do meio de campo, Everton Ribeiro conseguiu ditar o ritmo do meio de campo e deixar a defesa cruz-maltina sempre ressabiada. Um pouco mais de capricho nas finalizações, no entanto, levaria o Esquadrão à vantagem antes do intervalo. Os cariocas não criaram quase nada. O trio Rayan/Moreira/Gómez esteve bem tímido para desespero de Fernando Diniz.
Tricolor na frente. Pulga!
O ímpeto ofensivo do Bahia não mudou depois do intervalo. Para piorar, David, que havia entrado, foi expulso. Três minutos depois, o Tricolor, enfim, converteu o domínio em resultado. Ademir centrou. Pulga surpreendeu Robert Renan e irrompeu o portão da cidadela visitante. O primeiro gol dele em seis meses. Mas Mingo, já com amarelo, resolveu fazer cera ao sair de campo e levou o vermelho de forma estúpida. O Vasco cresceu.
BAHIA 1×0 VASCO
Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data e hora: 23/11/2025 (domingo), às 16h (horário de Brasília)
BAHIA: Ronaldo; Arias, Duarte, Mingo e Juba; Acevedo (Xavier, 41’/2ºT), Jean Lucas (Araújo, 24’/2ºT) e Everton Ribeiro (Tiago, 24’/2ºT); Ademir, Pulga (Caio Alexandre, 38’/2ºT) e Willian José (Cauly, 32’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
VASCO: Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan (Vegetti, 36’/2ºT) e Piton; Barros (Tchê Tchê, 41’/2ºT), Moura (Cocão, 36’/2ºT) e França (David, Intervalo); Nuno (Freitas, 24’/2ºT), Rayan e Gómez. Técnico: Fernando Diniz.
Cartão Amarelo: Mingo (BAH); Barros, Rayan, Tchê Tchê (VAS)
Cartão Vermelho: David (VAS); 22’/2ºT; Mingo (BAH), 39’/2ºT
Árbitro: Jefferson Ferreira de Morais (GO)
Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.