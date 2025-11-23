Athletico-PR está de volta à Série A após vitória sobre o América-MG

Diante de mais de 42 mil na sua Arena, o Furacão confirma o acesso e o vice-campeonato ao vencer o Coelho por 1 a 0

gol. O Athletico-PR não falhou diante do seu torcedor, que quase lotou a Arena da Baixada, em Curitiba (42.091), e confirmou a sua volta à Série A do Brasileiro. Uma temporada depois da queda, o time venceu por 1 a 0 o América-MG, gol de João Cruz ainda no primeiro tempo. Assim, chegou aos 65 pontos, atrás apenas do campeão Coritiba (68 pontos). O América termina a competição em 14º lugar, com 46 pontos, posição modesta para um time que entrou como favorito ao acesso.

Além de Athletico e Coritiba, subiram para a primeira divisão a Chapecoense e o Remo, ambos fechando com 62 pontos. Criciúma e Goiás, que entraram na rodada com chances de acesso, terminaram com 61 pontos e vão ficar na Série B em 2026.

Como foi a vitória do Athletico-PR

Em casa, diante de um rival que apenas cumpria tabela, já que não iria subir e tampouco cair, o Furacão, com o apoio da torcida que compareceu em peso na Arena da Baixada, partiu para cima. O que se viu no início foi um ataque contra defesa. Dois chutes de Zapelli — perigosos — e uma cabeçada do zagueiro Emerson que quase fez contra; a bola foi na trave. Contudo, aos 41 minutos, uma boa trama do Furacão terminou comgol. João Cruz recebendo de Viveros na entrada da área e chutando para fazer o primeiro gol do Athletico.

Na volta do intervalo, o Athletico sempre esteve mais próximo do segundo gol. Viveros, Felipinho, João Pedro e Julimar tiveram boas oportunidades para ampliar, enquanto o América parecia querer apenas deixar o tempo passar, entrando na festa do seu torcedor. No fim da partida, uma imensa chuva de fogos animou ainda mais a celebração atleticana, principalmente com o treinador Odair Hellmann, que colocou a bandeira atleticana no meio de campo e puxou a corrente.