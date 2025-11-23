Artur assume protagonismo no Botafogo e encosta em Igor Jesus

Em grande fase, Artur recebeu, então, o respaldo do técnico Davide Ancelotti, um entusiasta do seu futebol, conforme o próprio italiano colocou após a vitória do Mais Tradicional sobre o Grêmio por 3 a 2 , no último sábado (22), no Colosso do Subúrbio, pela rodada 35 do Brasileirão.

Artur tem saído melhor que encomenda. Afinal, o atacante cravou o seu nome nas últimas três vitórias do Botafogo nesta edição do Campeonato Brasileiro. Vasco, Sport e Grêmio sofreram com as diabruras do Bebê Reborn no Estádio Nilton Santos. Com sete gols, o camisa 7, agora, encosta em Igor Jesus, artilheiro do Glorioso em 2025, com nove gols. Artur tem sete e mais três compromissos (Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza) pela frente para igualar ou até ultrapassar o jogador do Nottingham Forest (ING).

“Acho que fez o melhor jogo (contra os gaúchos). Saiu, no segundo tempo, porque tinha só uma janela (de substituição). Não estava entre os titulares porque Santi, seu concorrente, vinha muito bem. Mas ele não desistiu. Só faltava um pouco de finalização. Ultimamente, está com mais confiança. Precisava de um pouco de paciência para desbloquear este bom momento”, colocou Ancelottinho, ao ser perguntado pela equipe de reportagem do Jogada10.

Artur e o problema do ataque do Botafogo

Criticado pela torcida, Artur amargou o banco de reserva, mas não cruzou os braços. Pelo contrário. Hoje, a massa alvinegra reconhece o seu esforço, assim como a comissão técnica do italiano. O Bebê Reborn, aliás, apareceu para resolver os problemas do ataque do Botafogo, pois os centroavantes Cabral e Ramos atravessam um longo período de seca.

“É um profissional exemplar, uma pessoa que dentro do grupo é fundamental. É um bom jogador. Seguiu trabalhando, eu passei a minha confiança no momento mais difícil, quando ele não jogava. Seguiu treinando e se comportando de maneira exemplar”, concluiu Davide Ancelotti.

Quinto colocado do Brasileirão, o Botafogo soma 58 pontos e já garantiu vaga na Copa Libertadores de 2025. Se continuar nesta colocação ou subir na tabela, o Glorioso vai direto para a fase de grupos do principal torneio sul-americano. O Alvinegro volta a campo no domingo (30), contra o Corinthians, pela 36ª rodada do BR-25, em Itaquera.