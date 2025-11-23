Arrascaeta: “Temos um elenco incrível”

Após o 3a 0 do Flamengo sobre o Bragantino, em que mais uma vez foi um dos melhores em campo, Arrascaeta mostrou o quão importante é para o Flamengo. Afinal, o jogo estava duro e ele, no início do segundo tempo, fez belo gol. Pouco depois, deu o passe para Bruno Henrique fazer o terceiro gol. Os dois lances foram os de maior destaque do camisa 10. Mas ele fez outras ótimas jogadas, como o cruzamento para Varela no primeiro tempo, que só não foi gol pois Cleiton fez a defesa do jogo.

“E não é que a gente vai jogar no mesmo ritmo durante todo o ano. Vai ter jogo que a gente vai estar um pouquinho abaixo fisicamente, mas temos que fazer a diferença na qualidade. Porque temos um elenco incrível e a gente tenta fazer o que treina e eu acho que vai dar certo.”