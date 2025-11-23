Arrascaeta: “Temos um elenco incrível”Um dos melhores em campo e dono de jogadas sensacionais, Arrascaeta não esconde a alegria de defender um time que todo ano disputa títulos
Após o 3a 0 do Flamengo sobre o Bragantino, em que mais uma vez foi um dos melhores em campo, Arrascaeta mostrou o quão importante é para o Flamengo. Afinal, o jogo estava duro e ele, no início do segundo tempo, fez belo gol. Pouco depois, deu o passe para Bruno Henrique fazer o terceiro gol. Os dois lances foram os de maior destaque do camisa 10. Mas ele fez outras ótimas jogadas, como o cruzamento para Varela no primeiro tempo, que só não foi gol pois Cleiton fez a defesa do jogo.
“E não é que a gente vai jogar no mesmo ritmo durante todo o ano. Vai ter jogo que a gente vai estar um pouquinho abaixo fisicamente, mas temos que fazer a diferença na qualidade. Porque temos um elenco incrível e a gente tenta fazer o que treina e eu acho que vai dar certo.”
Mais uma vez ele disse que tem honra e motivação de jogar com essa camisa e representar da melhor forma possível dentro de campo, e não esconde que é um prazer jogar num time tão vencedor.
“Todo ano a gente está brigando por coisas importantes. Mais um ano em que estamos bem no Brasileiro e em final de Libertadores. Agora é pensar jogo a jogo. Temos a chance de sermos campeões brasileiros na próxima rodada. Temos mais uma decisão, precisamos estar muito preparados para isso. Mas sem pensar no Palmeiras. Pensamos só em nós. Pensamos em gente buscar a vitória, independentemente do que aconteça no outro jogo.”
