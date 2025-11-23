“Precisamos escutar as críticas”, admite Jardim, após derrota do Vasco

Goleiro afirma que momento é de falar pouco e trabalhar. Vasco tem cinco derrotas consecutivas no Brasileirão

Faltam três rodadas para o Vasco concluir sua jornada na Série A. Momento, então, de aceitar as críticas, segundo o keeper.

Goleiro do Vasco e um dos poucos que se salvaram na derrota para o Bahia por 1 a 0 , neste domingo (23), na Arena Fonte Nova, em Salvador, o goleiro Jardim admitiu que o momento do Cruz-Maltino é muito delicado. Afinal, o time carioca perdeu os últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro, sequência que levou a equipe à 13ª posição, ainda sem livrar-se do risco de rebaixamento.

“Agora, é aceitar as críticas, saber escutá-las, porque sabemos que estamos em um momento ruim, em um momento difícil. Mas temos condições de poder mudar essa situação”, acredita Jardim.

O goleiro também analisou a sequência ruim do time da Colina. Ele acredita que o grupo precisa trabalhar sobrado para superar esta dura turbulência.

“Viemos sabendo da dificuldade, mas viemos com o objetivo de vencer, com um plano de jogo para poder vencer o Bahia aqui. Infelizmente, as coisas não aconteceram da forma como a gente esperava. Acho que nesse momento a gente não tem muito o que falar, é continuar trabalhando. Temos trabalhado muito para poder mudar essa situação, para poder sair dessa situação”, acrescentou o goleirão cruz-maltino.

O Vasco volta a campo na próxima sexta-feira (28), contra o Internacional, em São Januário, pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro.