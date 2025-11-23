Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Precisamos escutar as críticas”, admite Jardim, após derrota do Vasco

“Precisamos escutar as críticas”, admite Jardim, após derrota do Vasco

Goleiro afirma que momento é de falar pouco e trabalhar. Vasco tem cinco derrotas consecutivas no Brasileirão
Goleiro do Vasco e um dos poucos que se salvaram na derrota para o Bahia por 1 a 0, neste domingo (23), na Arena Fonte Nova, em Salvador, o goleiro Jardim admitiu que o momento do Cruz-Maltino é muito delicado. Afinal, o time carioca perdeu os últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro, sequência que levou a equipe à 13ª posição, ainda sem livrar-se do risco de rebaixamento.

Faltam três rodadas para o Vasco concluir sua jornada na Série A. Momento, então, de aceitar as críticas, segundo o keeper.

“Agora, é aceitar as críticas, saber escutá-las, porque sabemos que estamos em um momento ruim, em um momento difícil. Mas temos condições de poder mudar essa situação”, acredita Jardim.

O goleiro também analisou a sequência ruim do time da Colina. Ele acredita que o grupo precisa trabalhar sobrado para superar esta dura turbulência.

“Viemos sabendo da dificuldade, mas viemos com o objetivo de vencer, com um plano de jogo para poder vencer o Bahia aqui. Infelizmente, as coisas não aconteceram da forma como a gente esperava. Acho que nesse momento a gente não tem muito o que falar, é continuar trabalhando. Temos trabalhado muito para poder mudar essa situação, para poder sair dessa situação”, acrescentou o goleirão cruz-maltino.

O Vasco volta a campo na próxima sexta-feira (28), contra o Internacional, em São Januário, pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro.

