Yuri Alberto iguala marca de Sócrates pelo Corinthians no Brasileirão

Yuri Alberto iguala marca de Sócrates pelo Corinthians no BrasileirãoCentroavante superou Rivellino e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Timão na competição nacional
Yuri Alberto segue alcançando marcas relevantes com a camisa do Corinthians. Afinal, o centroavante superou Rivellino e igualou Sócrates como terceiro maior artilheiro da história do Timão no Brasileirão. O jogador atingiu a marca após marcar duas vezes na vitória sobre o São Paulo por 3 a 1, na última quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do campeonato.
Com os dois gols no Majestoso, Yuri Alberto chegou a marca de 41 gols em 107 jogos pelo Corinthians no Brasileirão. Dessa forma, igualou Sócrates na terceira colocação da artilharia histórica do Timão na competição. O camisa 9 está quatro gols de igualar Jô na segunda posição, com 45 gols em 181 partidas. Marcelinho Carioca lidera a lista com 52 gols em 127 jogos.
Além disso, Yuri Alberto ampliou outra marca pessoal pelo Corinthians. Afinal, com os dois gols marcados no Majestoso, aumentou a sua vantagem como maior artilheiro da história da Neo Química Arena, agora com 49 gols em 104 jogos disputados, com média de 0,47 gols por partida. Em segundo lugar aparece Romero, com 43 gols em 178 partidas (média de 0,24).
Com a vitória no Majestoso, o Corinthians chegou aos 45 pontos e subiu para o décimo lugar. O Timão, que tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, volta a campo no próximo domingo (23), às 20h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 35ª rodada do Brasileirão.
