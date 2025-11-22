Yuri Alberto iguala marca de Sócrates pelo Corinthians no Brasileirão

Centroavante superou Rivellino e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Timão na competição nacional / Crédito: Jogada 10

Yuri Alberto segue alcançando marcas relevantes com a camisa do Corinthians. Afinal, o centroavante superou Rivellino e igualou Sócrates como terceiro maior artilheiro da história do Timão no Brasileirão. O jogador atingiu a marca após marcar duas vezes na vitória sobre o São Paulo por 3 a 1, na última quinta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do campeonato. Com os dois gols no Majestoso, Yuri Alberto chegou a marca de 41 gols em 107 jogos pelo Corinthians no Brasileirão. Dessa forma, igualou Sócrates na terceira colocação da artilharia histórica do Timão na competição. O camisa 9 está quatro gols de igualar Jô na segunda posição, com 45 gols em 181 partidas. Marcelinho Carioca lidera a lista com 52 gols em 127 jogos.