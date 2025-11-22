Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wolverhampton descarta negociar Arias em janeiro

Colombiano ainda não se adaptou no clube inglês
Principal reforço da temporada 2025/26, Jhon Arias não deve sair do Wolverhampton na próxima janela de transferências. O clube inglês conta com o meia colombiano para tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Inglês. Dessa forma, possíveis propostas por seus jogadores serão analisadas apenas após o fim da temporada, de acordo com a “ESPN”.

O Wolverhampton contratou Arias junto ao Fluminense numa operação de 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) por 90% dos direitos econômicos. Contudo, apenas 17 milhões de euros (R$ 110 milhões) foram fixos, enquanto os outros 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) são variáveis com metas. O Tricolor manteve 10% dos direitos sobre uma venda futura.

Apesar da expectativa após o desempenho de destaque no Mundial de Clubes, Arias ainda não mostrou suas principais qualidades pelo clube inglês. O colombiano, aliás, sofreu com críticas. Até o momento, são 12 jogos disputados, sendo sete como titular, e nenhuma participação direta em gols, seja com bola na rede ou assistências.

Em meio ao possível rebaixamento do Wolverhampton no Campeonato Inglês, os interessados já se manifestam. Arias, inclusive, interessa a outros clubes do futebol brasileiro. O Fluminense, contudo, tem uma cláusula de prioridade para contratá-lo. Os ingleses, no entanto, acreditam na evolução do jogador, principalmente após a saída do técnico português Vitor Pereira.

Futebol Internacional Fluminense

