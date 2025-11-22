Wolverhampton descarta negociar Arias em janeiro

Wolverhampton descarta negociar Arias em janeiroColombiano ainda não se adaptou no clube inglês
Principal reforço da temporada 2025/26, Jhon Arias não deve sair do Wolverhampton na próxima janela de transferências. O clube inglês conta com o meia colombiano para tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Inglês. Dessa forma, possíveis propostas por seus jogadores serão analisadas apenas após o fim da temporada, de acordo com a “ESPN”.
O Wolverhampton contratou Arias junto ao Fluminense numa operação de 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) por 90% dos direitos econômicos. Contudo, apenas 17 milhões de euros (R$ 110 milhões) foram fixos, enquanto os outros 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) são variáveis com metas. O Tricolor manteve 10% dos direitos sobre uma venda futura.
Apesar da expectativa após o desempenho de destaque no Mundial de Clubes, Arias ainda não mostrou suas principais qualidades pelo clube inglês. O colombiano, aliás, sofreu com críticas. Até o momento, são 12 jogos disputados, sendo sete como titular, e nenhuma participação direta em gols, seja com bola na rede ou assistências.
Em meio ao possível rebaixamento do Wolverhampton no Campeonato Inglês, os interessados já se manifestam. Arias, inclusive, interessa a outros clubes do futebol brasileiro. O Fluminense, contudo, tem uma cláusula de prioridade para contratá-lo. Os ingleses, no entanto, acreditam na evolução do jogador, principalmente após a saída do técnico português Vitor Pereira.