Vasco encara tabu de 13 anos contra o Bahia e aposta em vantagem de Diniz sobre Ceni

Vasco encara tabu de 13 anos contra o Bahia e aposta em vantagem de Diniz sobre CeniCruz-Maltino não vence o adversário como visitante desde 2012, mas treinador vascaíno parece ter a receita para quebrar essa escrita
O Vasco perdeu as últimas quatro rodadas do Brasileirão e precisa urgentemente se recuperar. No entanto, o próximo adversário é uma verdadeira pedreira, o que dificulta ainda mais a missão vascaína. O Bahia, além de ser um dos melhores mandantes da competição, tem uma invencibilidade sobre o Cruz-Maltino, em Salvador, de mais de 13 anos.
Neste período, foram 10 jogos, com sete derrotas do Vasco e três empates. A última vez que o Cruz-Maltino venceu o Bahia como visitante foi em 2012, quando Juninho Pernambucano e Diego Souza marcaram os gols da vitória por 2 a 1. Mas calma, vascaíno. Tem um dado importante que pode te animar: o histórico positivo de Fernando Diniz contra Rogério Ceni.
Freguesia
Os treinadores já se enfrentaram 13 vezes, com sete vitórias de Diniz, quatro empates e apenas duas vitórias de Ceni. O histórico do confronto começou em 2017, quando o Audax do atual técnico vascaíno deu um baile no São Paulo do então treinador do Bahia. Aquela vitória por 4 a 2 colocou aquele trabalho de Diniz em evidência no cenário nacional.
Depois, foi a vez de Fernando Diniz comandar o São Paulo e enfrentar Rogério Ceni pelo Fortaleza. Foram quatro jogos com duas vitórias do clube paulista e dois empates, mas que tiveram sabor amargo para Ceni, já que o confronto era eliminatório e valeu a classificação do time de Diniz na Copa do Brasil de 2020.
Até mesmo comandando o elenco milionário do Flamengo, Rogério Ceni não conseguiu vencer Fernando Diniz. Ambos se encontraram novamente na Copa do Brasil de 2020 com mais uma classificação do São Paulo, que despachou o Rubro-Negro com duas vitórias.
As duas derrotas de Diniz já foram com Rogério Ceni no comando do Bahia. O clube baiano venceu duas vezes o Fluminense. Antes disso, o Tricolor carioca tinha empatado um e vencido outro em confrontos com o São Paulo treinado por Ceni.
Diniz ainda empatou com o Bahia de Ceni no comando do Cruzeiro e venceu já pelo Vasco, no primeiro turno do Brasileirão. Portanto, ele sabe o caminho para vencer e recolocar o Cruz-Maltino novamente no caminho da vitória.