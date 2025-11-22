Torcida do Atlético culpam Biel nas redes sociais por vice na Sula: ”Não pisa em BH”Atacante perdeu grande chance na prorrogação e também um pênalti, na derrota do Galo para o Lanús, na final da Sul-Americana
Minutos após o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, neste sábado (22/11), em Assunção, a frustração tomou conta da torcida do Atlético nas redes sociais. O Lanús venceu nos pênaltis, por 5 a 4, depois de um empate sem gols nos 120 minutos, e grande parte dos alvinegros direcionou as críticas ao atacante Biel.
O jogador teve a melhor oportunidade da prorrogação, quando recebeu livre e finalizou para a defesa de Nahuel Losada, perdendo a chance que poderia ter garantido a taça ao time de Jorge Sampaoli. Na disputa de pênaltis, Biel voltou a desperdiçar, aumentando ainda mais a indignação dos torcedores.
Nas redes sociais, a reação foi imediata e intensa. “Pode colocar essa final na conta do Biel”, escreveu um internauta, refletindo o sentimento de muitos atleticanos. No Instagram, o perfil do atacante virou alvo de ataques e longas sequências de mensagens. “Você não é bem vindo em Minas Gerais”, comentou um torcedor. Outro foi mais direto: “Some daqui, cara!”. Entre as críticas mais repetidas estavam também “Quer uma pipoca aí?”, “Não pisa mais em BH”, “Some do meu Galo” e “Pede pra sair”.
Aliás, a insatisfação não ficou restrita ao camisa 77. Afinal, além de Biel, o atacante Hulk, que também perdeu sua cobrança, acabou envolvido na onda de reclamações dos torcedores.
O Atlético, assim, retorna a Belo Horizonte ainda digerindo o revés, para enfrentar o Flamengo na terça-feira (25/11), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.