Torcida do Atlético culpa Biel nas redes sociais por vice na Sula: ”Não pisa em BH”

Atacante perdeu grande chance na prorrogação e também um pênalti, na derrota do Galo para o Lanús, na final da Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

Minutos após o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, neste sábado (22/11), em Assunção, a frustração tomou conta da torcida do Atlético nas redes sociais. O Lanús venceu nos pênaltis, por 5 a 4, depois de um empate sem gols nos 120 minutos, e grande parte dos alvinegros direcionou as críticas ao atacante Biel. O jogador teve a melhor oportunidade da prorrogação, quando recebeu livre e finalizou para a defesa de Nahuel Losada, perdendo a chance que poderia ter garantido a taça ao time de Jorge Sampaoli. Na disputa de pênaltis, Biel voltou a desperdiçar, aumentando ainda mais a indignação dos torcedores.