Torcida da Furia vive clima de confiança para a final da Kings Cup América

Brasileiros acreditam na força de Lipão, Jeffinho e Leleti para superar o Peluche Caligari e conquistar o título continental

“Vai ser pegado o primeiro tempo, mas no segundo, o Lipão vai decidir pra gente. O Jeffinho vai decidir o jogo”, disse Rafael Silva, um dos torecedores na Watch Party.

A Furia não entra em campo sozinha na decisão da Kings Cup América . Horas antes da bola rolar, os adeptos lotaram a Trident Arena na watch party da decisão. E a torcida projetou a final para o J10 e demonstrou total confiança no trio ofensivo que se tornou símbolo da equipe: Lipão, Jeffinho e Leleti.

A confiança se repete na fala de Caio Martins, que arriscou até um placar digno de final continental. Para ele, a decisão terá emoção até o último minuto, mas a qualidade individual da Furia deve prevalecer.

“Cara, pra mim vai ser um 5×4, eu quero o jogo, quero o jogo do Furia. É porque a Furia tem um trio né, Lipão, o Jeffinho e o Leleti. Mas eu acho que vai ser dois gols do Lipão, um do Leleti, mais um do Jefinho. Eles são um time bom, a galera pode estar subestimando muito eles, mas eles são um time bom.”, cravou Caio Martins.

Além da confiança nos ídolos, a torcida demonstra orgulho da campanha da Furia, que deixou para trás equipes tradicionais até alcançar a grande final. O Peluche Caligari, porém, também chega embalado: campeão mexicano, dono de uma das maiores bases de fãs da Kings League e apoiado por milhares de torcedores que prometem lotar o estádio Alfredo Harp Helú, na Cidade do México.

