Sampaoli pede desculpas após vice e reforça desejo de seguir no Atlético

Após derrota nos pênaltis para o Lanús, técnico reconhece frustração pela falta de eficácia e cita desgaste físico da equipe / Crédito: Jogada 10

O técnico Jorge Sampaoli pediu desculpas aos torcedores do Atlético que viajaram ao Paraguai para acompanhar a decisão da Copa Sul-Americana, neste sábado (22/11), no estádio Defensores del Chaco. Apesar do amplo domínio do Galo, que acumulou chances claras durante os 120 minutos, o empate sem gols levou a decisão para os pênaltis, onde o Lanús venceu por 5 a 4. “Temos que pedir desculpas. O time fez o máximo que pode e não conseguiu a vitória. Mas valorizo o sacrifício que os torcedores fizeram para ver a equipe ser campeã. Mas o resultado tampa a realidade que foi o jogo. O futebol é assim. Tinha que ter um ganhador, certamente pelo jogo deveria ter sido o Atlético. Mas tenho que felicitar o Lanús. É difícil explicar o que aconteceu e o que não concluímos”, declarou Sampaoli, em entrevista coletiva.

O treinador também ressaltou o controle exercido pelo Atlético durante boa parte da partida, mas lamentou a falta de precisão nas conclusões. “Creio que, na final, sendo tão superior e sem vencer, isso deixa um gosto amargo e provoca uma dor por todos os torcedores que confiaram na equipe e que mereciam outro resultado. Lamento muito não ter a possibilidade da equipe concretizar a diferença que teve no jogo e as situações claras que teve. Nos pênaltis erramos e o rival aproveitou”, afirmou. Além disso, Sampaoli explicou que o time sofreu com o desgaste físico, agravado pelas substituições forçadas por lesões. “Creio que sentimos um pouco fisicamente, as trocas foram forçadas por lesões. Nós conseguimos competir na partida e isso pesou muito. Sinceramente, eu sentia que o Lanús ganhava algumas bolas que não poderia de nenhuma forma. Tivemos o mano a mano claro de Biel, mas na segunda parte da prorrogação sentimos o cansaço”, completou.

Sampaoli fica no Atlético? Questionado sobre sua permanência para a próxima temporada, especialmente diante da crise financeira do clube e da ausência na Copa Libertadores de 2026, Sampaoli reafirmou sua intenção de seguir no projeto: “Tenho contrato por dois anos aqui, mais um ano e meio. Quero fazer um projeto a longo prazo nesse clube. No Brasil as coisas são complicadas, mas a minha ideia é continuar em 2026 e construir algo como em 2020”, disse. Esta é a segunda passagem do técnico argentino pelo Atlético. Em 2020, ele foi responsável pela reconstrução do elenco que, posteriormente, viria a conquistar o Brasileirão e da Copa do Brasil. Retornou em 2025, no meio da temporada, para tentar reorganizar o time após uma série de turbulências sob o comando de Cuca. Apesar da evolução no desempenho, o clube não conseguiu conquistar o título continental nem se aproximar das primeiras posições do Brasileirão.