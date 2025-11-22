Remo x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto pelo acesso para a Série A do Brasileirão, Remo e Goiás se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 38ª rodada da Série B . Portanto, de um lado o Leão aposta no apoio da torcida para conquistar a vitória no confronto direto e carimbar o acesso. Do outro, contudo, o Esmeraldino depende apenas de si para conseguir subir.

Fora do G4, o Remo está em sexto lugar com 59 pontos, apenas dois atrás do Goiás, que está em quarto. Para subir, portanto, o Leão precisa vencer o confronto direto e torcer por um tropeço da Chapecoense, que recebe o Atlético-GO, ou uma derrota do Criciúma, que visita o Cuiabá. Já o Esmeraldino, por sua vez, depende apenas de si. Portanto, só a vitória interessa para não depender de mais ninguém.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+.

Como chega o Remo

É tudo ou nada para o Remo. Precisando da vitória para aumentar as chances do acesso, o Leão aposta no retrospecto positivo contra o Goiás e no desempenho diante da própria torcida. Os torcedores do Leão, aliás, esgotaram os ingressos. Na história, afinal, o time paraense leva ampla vantagem contra os goianos. Em 12 jogos disputados, são sete vitórias do Leão, três empates e apenas duas derrotas.

Como chega o Goiás

O Goiás depende apenas de si para conquistar o acesso para a Série A do Brasileirão. Em quarto lugar, o Esmeraldino joga pela vitória para não depender de nenhuma combinação de resultado. Portanto, o técnico Fábio Carille pretende escalar o time para vencer e terá força máxima para o confronto direto com o Remo.