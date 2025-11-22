PSG não vacila, vence Le Havre e volta à liderança do Francês

O PSG fez valer a sua maior qualidade e, na tarde deste sábado, 22/11, venceu o Le Havre em jogo pela 13ª rodada do Francês, por 3 a 0. Os gols no Parc des Princes, casa do Paris. Kang-In Lee, no primeiro tempo, abriu o placar. Mas na etapa final veio a tranquilidade com gols de João Neves e Barcola. O Le Havre até que fez bom jogo, deu trabalho para o goleiro Chevalier e mandou até bola na trave. Mas o PSG foi bem superior, desperdiçando muitas chances que poderiam deixar o placar ainda mais dilatado.

Como foi a vitória do PSG

O PSG começou em cima, como era de se esperar. Aos sete minutos, Gonçalo Ramos quase abriu o placar, após um lançamento em que João Neves ajeitou para o chute do português, que chutou raspando. O Le Havre teve ótima oportunidade, mas quem mandava era o PSG, que foi buscando o gol e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, ainda lamentando dois gols claros que Mbaye desperdiçou: um roubando a bola, mas errando na finalização, e outro em passe do lateral esquerdo Nuno Mendes, rolando e o atacante isolando. Mas uma bola entrou. Kang-In Lee, aos 28 minutos, recebeu cruzamento de Nuno Mendes e, livre, chutou para vencer o goleiro Diaw.

No segundo tempo, pouca coisa mudou. O PSG ocupava a intermediária dos visitantes e conseguiu ampliar aos 19 minutos, após forte pressão na área, em que João Neves ficou com a sobra de dois chutes de Barcola. Na reta final, Barcola, recebendo pela direita, avançou e não falhou: PSG 3 a 0. Placar tranquilo. Mas é bom lembrar que o Le Havre foi guerreiro. Teve pelo menos três ótimas chances para diminuir o placar. Mas com 24 finalizações a e 65% de posse, não dá para não considerar vitória justíssima para o PSG. Enfim, de volta ao primeiro lugar.

Jogos da 13ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (21/11)

Nice 1×5 Olympique de Marselha

Sábado (22/11)

Lens 1×0 Strasbourg

Rennes 4×1 Monaco

PSG 3x Le Havre

Dom0ingo (23/11)

Auxerre x Lyon – 11h

Toulouse x Angers – 13h15

Brest x Metz – 13h15

Nantes x Lorient – 13h15

Lille x Paris FC – 16h45

*Horários de Brasília.