Porto vence o Sintrense e avança na Taça de Portugal; Sporting também se classifica

Os Dragões e os Leões venceram sem sustos por 3 a 0 e estão nas oitavas de final da competição. Os adversários não estão definidos
O Porto fez valer o seu favoritismo e venceu sem sustos o Sintrense, por 3 a 0, no Estádio do Dragão, pela quarta fase da Taça de Portugal. Os gols foram marcados por Borja Sainz, Deniz Gul e Rodrigo Mora.

Com o resultado, o Porto avançou para as oitavas de final da Taça de Portugal. O adversário ainda não está definido. Os Dragões voltam a jogar na próxima quinta-feira (27), às 14h45 (de Brasília), contra o Nice (FRA), pela 5ª rodada da UEFA Europa League.

Sporting classificado

O Sporting também avançou para as oitavas de final da Taça de Portugal, ao vencer o Marinhense, por 3 a 0, no Alvalade. Trincão marcou duas vezes e Luis Suárez fechou o placar. Os Leões voltam a jogar na quarta-feira (26), às 17h, contra o Club Brugge (BEL), em casa, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões.

