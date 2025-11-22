Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

À caça do título brasileiro, Verdão enfrenta o obstinado Tricolor, que mira na vaga da Libertadores, neste sábado, no Allianz Parque
Neste sábado (22), em busca por objetivos, Palmeiras e Fluminense prometem fazer grande duelo, às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ocupa a segunda posição, com 69 pontos, e segue na luta pelo título brasileiro. Do outro lado, o Tricolor, que está na sexta colocação, com 54 pontos, quer carimbar a vaga para Libertadores 2026.

A Voz do Esporte está de olho em cada detalhe da partida e inicia a transmissão às 20h. Diego Mazur assume as rédeas da narração. Cleiton Santos também estará no Allianz Parque, porém, nos comentários do embate. As reportagens, por sua vez, ficam para o enorme talento de Luiz Gaspar.

