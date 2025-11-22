Palmeiras e Fluminense ficam no zero e Flamengo dispara na liderança

Com o resultado, o Palmeiras segue na segunda colocação, mas viu o Flamengo abrir quatro pontos de vantagem na liderança, já que o Rubro-Negro venceu o RB Bragantino, no Maracanã. Já o Fluminense segue na sexta colocação, com 55 pontos, mas pode ver o Bahia ultrapassar a equipe, caso vença seu compromisso na rodada.

Em um jogo bastante movimentado, Palmeiras e Fluminense criaram bastante, mas não saíram do 0 a 0 neste sábado (22/11), no Allianz Parque, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes tiveram chances de vencer, mas pecaram nas finalizações, além de ver Carlos Miguel e Fábio brilharem em suas metas.

Despedida do Allianz Parque

O Palmeiras fez seu último jogo no Allianz Parque neste ano. O Verdão tem mais três rodadas no Brasileirão, mas todos serão disputados fora do estado de São Paulo, além da final da Libertadores, contra o Flamengo, que será disputada em Lima, no Peru.

Primeiro tempo muito equilibrado

Os primeiros 45 minutos foram de bastante intensidade. O Fluminense teve as chances mais claras na primeira etapa, sempre com passes longos e explorando a velocidade de Serna em jogadas individuais. O colombiano teve sua primeira chance aos 20 minutos, mas chutou muito fraco, facilitando a vida de Carlos Miguel. Aos 28, Lima chutou e a bola passou raspando a trave. Já o Palmeiras tentava fazer uma pressão, mas tinha mais êxito em jogadas rápidas. Em uma delas, Flaco López arrancou do campo de defesa, deu uma caneta e chutou forte, obrigando Fábio a fazer grande defesa. Contudo, as equipes foram para o intervalo sem mexer no placar. O Verdão, aliás, foi para o vestiário na bronca com a arbitragem por conta da não marcação de algumas faltas.

Palmeiras ataca e Fluminense explora os contra-ataques

Com a necessidade da vitória, o Palmeiras voltou com um ímpeto maior para o segundo tempo. Logo aos quatro minutos, Vitor Roque quase saiu cara a cara com o goleiro, mas Fábio chegou antes na bola. Depois, Veiga fez o cruzamento na área e Gustavo Gómez se esticou inteiro, mas não conseguiu alcançar a bola para empurrar pro gol. O Fluminense, após alguns minutos, começou a voltar para o jogo. Primeiro, Martinelli deixou Nonato de frente para o gol, mas Gustavo Gómez apareceu na hora certa para travar e mandar para escanteio. Na sequência, Canobbio bateu com categoria, a bola bateu na trave, andou pela linha da meta de Carlos Miguel e saiu em tiro de meta, em um lance inacreditável do Tricolor Carioca. O uruguaio teria outra chance, mas chutou no meio e parou novamente parou no arqueiro palestrino.

Jogo emocionante, mas que não sai do zero

Na reta final da partida, o jogo seguiu aberto e com chance para os dois lados, mas ambas as equipes seguiam pecando na hora da finalização ou do último passe. O Fluminense se sentiu bastante à vontade e levava muito perigo para o gol de Carlos Miguel. Já o Palmeiras buscava ensaiar uma pressão, mas não chutava na meta de Fábio. O Verdão chegou a assustar com Piquerez, em cobrança de falta e Raphael Veiga de fora da área, mas ambas as finalizações acabaram indo pra fora, passando próxima do gol. Contudo, apesar do nervosismo e as oportunidades, ambas as equipes não alteraram o placar do Allianz Parque.