Nottingham Forest vence Liverpool com gol brasileiro na Premier League

Nottingham Forest vence Liverpool com gol brasileiro na Premier League

Murillo marca em Anfield e ajuda equipe a deixar zona de rebaixamento, enquanto Liverpool amplia pressão sobre Arne Slot após novo tropeço
Festa do Nottingham Forest em Anfield. Com grande atuação fora de casa, o time comandado pelo técnico Sean Dyche venceu o Liverpool por 3 a 0, neste sábado (22), em partida válida pela 12ª rodada da Premier League 2025/26. O zagueiro brasileiro Murillo abriu o placar no primeiro tempo e foi um dos melhores em campo. Na segunda etapa, Savona e Gibbs-White completaram a vitória da equipe visitante.

Além disso, a partida marcou o retorno de Alisson ao gol do Liverpool. O goleiro brasileiro perdeu oito jogos do Liverpool por causa de uma lesão que ocorreu contra o Galatasaray, na Champions, em setembro, e também ficou de fora dos jogos da Seleção Brasileira contra Japão, Coreia do Sul, Tunísia e Senegal.

Com o resultado, a pressão no trabalho do técnico Arne Slot aumentou. O Liverpool teve o período da Data Fifa para se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Manchester City na rodada passada, não aproveitou, e chegou ao quinto revés nos últimos seis jogos na Premier League. Além disso, o time desceu algumas posições na tabela — agora está em 11º lugar, com 18 pontos.

Por outro lado, o Nottingham Forest confirmou a boa fase sob o comando do técnico Sean Dyche. O time chegou ao terceiro jogo sem perder na Premier League e saiu da zona de rebaixamento. A equipe subiu para a 16ª posição, com 12 pontos, um de vantagem para o West Ham, primeiro fora da degola.

O jogo

O Liverpool começou melhor e teve chances com Salah e Gakpo, mas faltou precisão. Do outro lado, o Nottingham Forest foi mais eficiente: aos 33 minutos, Murillo aproveitou um escanteio e abriu o placar. O gol mudou o ritmo da partida. Logo depois, Igor Jesus até balançou a rede, mas o lance foi anulado por toque na mão. Antes do intervalo, Salah ainda obrigou Sels a fazer uma grande defesa em um chute de trivela.

A segunda etapa não começou nada positiva para o Liverpool. Com menos de um minuto, Neco Williams venceu a marcação de Mac Allister e cruzou rasteiro para Savona ampliar a vantagem do Forest. O técnico Arne Slot fez alterações na equipe para buscar o resultado, mas o Nottingham Forest matou o jogo com Gibbs-White e confirmou a vitória em Anfield.

