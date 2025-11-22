Neymar deve ser preservado pelo Santos em jogo contra o Internacional

Neymar deve ser preservado pelo Santos em jogo contra o InternacionalCamisa 10 sofre com dores no joelho operado, não vai a campo pelo segundo dia seguido e tende a ser poupado no duelo no Beira-Rio
O Santos pode ter uma baixa muitoimportante para o confronto com o Internacional, na próxima segunda-feira (24/11), no Beira-Rio. Afinal, Neymar não participou das atividades em campo neste sábado (22/11) e tem grandes chances de estar sendo preservado pela comissão técnica.
O atacante voltou a sentir dores no joelho esquerdo, o mesmo que passou por cirurgia para reconstrução ligamentar. A queixa surgiu na partida contra o Mirassol, quando o camisa 10 permaneceu até o apito final, apesar do desconforto. Desde então, o incômodo só aumentou.
Na sexta-feira (21/11), Neymar já tinha virado desfalque no treino, e pessoas próximas ao atleta relataram que ele enfrenta dificuldade até para dobrar o joelho. A notícia foi dada primeiramente pelo ”ge”.
Embora o departamento médico trate o caso como não preocupante, o Santos adotará cautela. O jogador será reavaliado nos próximos dias para um diagnóstico mais preciso, mas hoje a tendência aponta para a sua não participação em Porto Alegre. A chance de ele atuar existe, mas está sendo considerada pequena.
A equipe santista aguarda a evolução do quadro para decidir os próximos passos, consciente da importância de preservar Neymar diante de qualquer sinal de risco.