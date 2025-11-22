Neymar deve ser preservado pelo Santos em jogo contra o Internacional

Camisa 10 sofre com dores no joelho operado, não vai a campo pelo segundo dia seguido e tende a ser poupado no duelo no Beira-Rio / Crédito: Jogada 10

O Santos pode ter uma baixa muitoimportante para o confronto com o Internacional, na próxima segunda-feira (24/11), no Beira-Rio. Afinal, Neymar não participou das atividades em campo neste sábado (22/11) e tem grandes chances de estar sendo preservado pela comissão técnica. O atacante voltou a sentir dores no joelho esquerdo, o mesmo que passou por cirurgia para reconstrução ligamentar. A queixa surgiu na partida contra o Mirassol, quando o camisa 10 permaneceu até o apito final, apesar do desconforto. Desde então, o incômodo só aumentou.