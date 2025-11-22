Newcastle vence City e se distancia da zona de rebaixamento do Inglês

Newcastle vence City e se distancia da zona de rebaixamento do InglêsVitória por 2 a 1 faz o time pular na tabela e evita que os Citizens reassumam a vice-liderança da Premier League
Em jogo com grandes atuações dos goleiros, principalmente no primeiro tempo, o Newcastle venceu o Manchester City por 2 a 1. O jogo deste sábado, 22/11, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, foi no St. James’ Park, lotado em seus 52 mil lugares. E, para alegria da torcida, Barnes, que havia perdido um gol incrível no primeiro tempo, fez os dois gols dos Magpies. Para o City, quem marcou foi o zagueiro Rúben Dias.
Para o Newcastle, resultado sensacional, pois o time chegou aos 15 pontos, se afastando da zona de rebaixamento (entrou na rodada apenas um ponto à frente do Z3). Já o Manchester City lamentou a derrota, pois vai terminar a rodada com 23 pontos, em terceiro lugar, atrás do líder Arsenal, 26 pontos (que ainda joga na rodada), e do Chelsea, com 23 pontos.
Como foi a vitória do Newcastle
O primeiro tempo foi marcado pela grande quantidade de gols perdidos por ambos os times e pelas grandes defesas dos goleiros, notadamente Donnarumma, que fez três grandes defesas: duas em chutes de Woltemade e uma de Barnes. Além disso, houve um gol inacreditável perdido por Barnes, chutando para fora sem goleiro. Já o City perdeu dois gols feitos: um com Haaland, para grande defesa de Pope, e um de Foden, que chutou rente à trave direita do goleiro do Newcastle. O curioso foi que, embora o Newcastle tenha lamentado quatro chances reais, estas foram todas as finalizações da equipe no primeiro tempo, contra 10 do City, quase todas fora do alvo. Os Citizens tiveram 62% de posse nesta etapa.
No segundo tempo, os 52 mil torcedores do Newcastle tentaram levar o time ao sucesso, com apoio constante. Porém, mais uma vez se frustraram por causa de Donnarumma: o goleiro italiano fez um milagre em chute de Woltemade. Contudo, aos 28 minutos não teve como o italiano salvar o City. Uma boa construção de Bruno Guimarães com Barnes, que triangulou com o brasileiro, recebeu na entrada da área e bateu no canto direito de Donnarumma. Contudo, aos 32, o City arrancou o empate na marra. Após escanteio pela esquerda e uma tremenda confusão na área, a bola sobrou para Rúben Dias. O zagueiro chutou, a bola ainda bateu na zaga e entrou.
O jogo estava insano e, aos 34, o Newcastle voltou a ficar na frente. Woltemade ajeitou para a cabeçada de Bruno Guimarães no travessão, a sobra terminou com Barnes, que chutou de calcanhar para marcar. O VAR confirmou o gol. Daí para a frente só deu City, que chegou a ter 80% de posse, mas nenhuma chance clara para empatar o jogo.
Jogos da 12ª rodada da Premier League
Sábado (22/11)
Burnley 0x2 Chelsea
Liverpool 0x3 Nottingham Forest
Bournemouth 2×2 West Ham
Wolves 0x2 Crystal Palace
Brighton 2×1 Brentford
Fulham 1×0 Sunderland
Newcastle 2×1 Manchester City
Domingo (23/11)
Leeds x Aston Villa – 11h
Arsenal x Tottenham – 13h30
Segunda-feira (24/11)
Manchester United x Everton – 17h