Lipão desabafa após título da Kings Cup América: “Quero deixar um legado”

Craque da Furia marcou dois gols na decisão no México e foi um dos heróis da vitória por 4 a 3 sobre o Peluche Calegari

Emocionado, o atacante relembrou os momentos difíceis que enfrentou ao longo da temporada e destacou a importância de manter a concentração até o fim, mesmo quando sentia que sua atuação não era das melhores.

Após conquistar o Brasil, a Furia agora é campeã da América, muito por conta da grande atuação de seu camisa 10. Afinal, Lipão marcou dois gols decisivos na vitória por 4 a 3 sobre o Peluche Calegari, na madrugada deste sábado (22/11), no México, na decisão da Kings Cup América. Após o embate, o jogador abriu o coração sobre a pressão, as críticas e o significado da conquista.

“Passei por muitos momentos que é difícil. E é difícil você suportar alguns momentos. Tem algumas falas sobre você que não é verdade. Mas cara, Deus é fiel. E no jogo aqui eu tentei me manter concentrado o tempo todo, porque eu sabia que ia chegar o momento que o time ia precisar de mim. O time precisou e eu não fiz uma boa partida. Mas no momento que precisou ali no final, eu pude botar o time no jogo. Pude fazer o gol de empate. Quando eu saí ali eu falei, Jefinho, você vai fazer o gol pra gente. E deu tudo certo, cara. É só agradecer a Deus”, disse Lipão.

Lipão quer deixar seu legado na Kings Cup

Lipão foi justamente quem recolocou a Furia no duelo durante o descalonado. Afinal, ele marcou dois gols em sequência e abriu caminho para o lance derradeiro de Jeffinho, que selou o título continental dos brasileiros.

“É o que eu falo sempre desde que eu iniciei no Fut 7. Eu quero deixar um legado. Eu quero, quando eu tiver mais velho, parar de jogar, quando todo mundo falar de Fut 7, e agora quando todo mundo falar de Kings League, saber quem foi o Lipão. Lembrar quem foi o Lipão, e só lembrar de coisas boas”, concluiu.