Lanús x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Lanús e Atlético Mineiro se enfrentam no Defensres del Chaco, no Paraguai, neste sábado (22), pela grande final da Copa Sul-Americana
O Atlético Mineiro enfrenta o Lanús, da Argentina, neste sábado (22), às 17h (horário de Brasília), pela grande final da Copa Sul-Americana. No Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o Galo vai em busca do seu primeiro título da competição, enquanto os argentinos buscam o bicampeonato.

A Voz do Esporte está de olho em todos os detalhes da decisão. Transmissão ao vivo, a partir das 15h30, com um trio de craques que decidem. Na narração, Christian Rafael e sua voz inconfundível. Nos comentários, Thiago Hugolini, fenômeno da rede. Por fim, na reportagem, o intrépido David Silva.

