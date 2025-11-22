Kaio Jorge e Gabigol provocam Atlético após vice na Sul-Americana

Atacantes do Cruzeiro foram nas redes sociais e ironizaram a derrota do Galo para o Lanús, na final continental

A perda do título da Copa Sul-Americana para o Lanús, neste sábado (22/11), rendeu mais do que frustração ao Atlético. Nas redes sociais, o vice-campeonato virou alvo de provocações, e uma delas veio de um rival direto: Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, utilizou o X (antigo Twitter) para ironizar a derrota alvinegra.

Assim que o Galo confirmou o segundo lugar na Sul-Americana após a queda nos pênaltis, o jogador celeste fez uma publicação curta, mas suficiente para incendiar os torcedores: um simples emoji de risada. A reação dos cruzeirenses foi imediata, transformando o post em munição para a já conhecida rivalidade mineira.