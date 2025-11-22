Juventus tropeça e só empata com a Fiorentina no Italiano

Time de Turim sai na frente, leva o empate no segundo tempo e perde a chance de encostar na liderança da Serie A

Fiorentina e Juventus empataram por 1 a 1 neste sábado (22), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A Velha Senhora, mesmo fora de casa, conseguiu se impor no primeiro tempo e abriu o placar com Filip Kostic. Porém, a Viola reagiu na segunda etapa, criou boas chances e buscou o empate com belo gol de Rolando Mandragora no Estádio Artemio Franchi, em Florença.

Dessa maneira, a Juventus desperdiçou a oportunidade de seguir na briga pela liderança e pode ficar mais afastada da parte de cima da tabela. Com o ponto somado, a Juve chegou a 20, na 6ª posição, mas ainda pode ser ultrapassada pelo Como no decorrer desta 12ª rodada.

Por outro lado, pela primeira vez na história da Fiorentina, o clube passa as 12 primeiras rodadas do Campeonato Italiano sem vitória. Dessa maneira, o time de Floreça está na penúltima posição da Serie A, com seis pontos, frutos de seis empates, além de outras seis derrotas. No entanto, a Viola precisa abrir o olho, uma vez que o lanterna Verona, com os mesmos seis pontos, ainda entra em campo nesta rodada e pode deixar a lanterna em caso de empate em casa diante do Parma.

O jogo

As equipes fizeram um duelo equilibrado, mas a Juve conseguiu ser mais efetiva e confirmou a vantagem nos minutos finais do primeiro tempo. Filip Kostic, nos acréscimos, garantiu a vantagem para a Velha Senhora antes do vestiário.

No entanto, a Fiorentina cresceu na segunda etapa e assumiu o controle do jogo. Logo aos três minutos, Rolando Mandragora deixou tudo igual. O gol animou os donos da casa, que pressionaram a Juventus no ataque, mas não foi o suficiente para buscar a vitória.