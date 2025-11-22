Inter de Milão x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão x Milan: onde assistir, escalações e arbitragemDerby della Madonnina promete parar a Itália neste domingo (23/11), visto que jogo pode valer alteração na liderança da Serie A
A Itália vai parar para o Derby della Madonnina, neste domingo (23/11), pela sequência da 12ª rodada da Serie A. Afinal, Inter de Milão e Milan se enfrentam a partir das 16h45 (de Brasília), no San Siro, em jogo que pode alterar a liderança da competição. A Inter, com 24 pontos, chega em primeiro, mas pode perder a ponta exatamente para o Milan, que vem em terceiro, com 22.
Como chega a Inter de Milão
Após o revés sofrido para o Napoli, no fim de outubro, a Inter voltou aos trilhos e emplacou uma sequência de quatro vitórias, sendo três pelo Campeonato Italiano – a outra, pela Champions League. Assim, pegou o elevador e deixou o próprio Napoli e a Roma para trás, assumindo a ponta do certame.
O técnico Cristian Chivu, no entanto, vem recheado de desfalques para o Derby. Ele não poderá contar com Zielinski, Palacios, Dumfries, Di Gennaro e Darmian. Mkhitaryan ainda é dúvida, segundo a imprensa europeia. Com a ausência de Dumfries, abre-se espaço para o polivalente Carlos Augusto, brasileiro canhoto, mas que também atua pelo lado direito do campo.
Como chega o Milan
O Milan já poderia ter encostado na Inter, não fossem três tropeços nas últimas quatro rodadas. Afinal, a equipe de Massimiliano Allegri empatou contra Pisa, Atalanta e Parma, deixando seis pontos pelo caminho.
Diferente de Chivu, Allegri não possui tantos desfalques. Apenas um, aliás, já que Santi Giménez está fora de ação por lesão no tornozelo. Rabiot, que ficou fora no empate em 2 a 2 com o Parma, no último dia 8, volta a ficar à disposição do italiano, ainda que deva iniciar no banco de reservas. Em terceiro, os Rossoneri podem assumir a liderança em caso de vitória. Para isso, precisariam de tropeço da Roma, que joga mais cedo no domingo: às 11h, contra a Cremonese, fora de casa.
INTER DE MILÃO x MILAN
Campeonato Italiano 2025/26 – 12ª rodada
Data-Hora: 23/11/2025, domingo, 16h45 (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
INTER DE MILÃO: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu
MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci e Estupiñán; Nkunku e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri
Árbitro: Simone Sozza (ITA)
Assistentes: Giorgio Peretti (ITA) e Valerio Colarossi (ITA)
VAR: Gianluca Aureliano (ITA)
Onde assistir: ESPN 3 e Disney+
