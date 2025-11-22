Ídolo do Barcelona, Ronaldinho celebra reabertura do Camp Nou

Brasileiro compartilha cartaz do clube nas redes sociais e relembra ligação com a “nossa casa” no dia do retorno ao estádio

O Barcelona voltou a jogar no Camp Nou, marcando o início de uma nova fase na história do clube, e esse momento especial recebeu um toque de nostalgia. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos do Barça, fez questão de celebrar a reabertura do estádio com seus seguidores neste sábado (22).

