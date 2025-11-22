Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ídolo do Barcelona, Ronaldinho celebra reabertura do Camp Nou

Ídolo do Barcelona, Ronaldinho celebra reabertura do Camp Nou

Brasileiro compartilha cartaz do clube nas redes sociais e relembra ligação com a “nossa casa” no dia do retorno ao estádio
O Barcelona voltou a jogar no Camp Nou, marcando o início de uma nova fase na história do clube, e esse momento especial recebeu um toque de nostalgia. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos do Barça, fez questão de celebrar a reabertura do estádio com seus seguidores neste sábado (22).

LEIA MAIS: Barcelona goleia Bilbao no retorno ao Camp Nou e dorme na liderança do Espanhol

O ex-jogador comentou uma publicação do perfil oficial do Barcelona no ‘X’ (antigo ‘Twitter’), que trazia um pôster com Pau Cubarsí, Hansi Flick e Lamine Yamal destacando o retorno ao Camp Nou. Ronaldinho compartilhou a imagem e escreveu: “A nossa casa”.

