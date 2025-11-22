Ídolo do Barcelona, Ronaldinho celebra reabertura do Camp Nou

Ídolo do Barcelona, Ronaldinho celebra reabertura do Camp NouBrasileiro compartilha cartaz do clube nas redes sociais e relembra ligação com a “nossa casa” no dia do retorno ao estádio
O Barcelona voltou a jogar no Camp Nou, marcando o início de uma nova fase na história do clube, e esse momento especial recebeu um toque de nostalgia. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos do Barça, fez questão de celebrar a reabertura do estádio com seus seguidores neste sábado (22).
LEIA MAIS: Barcelona goleia Bilbao no retorno ao Camp Nou e dorme na liderança do Espanhol
O ex-jogador comentou uma publicação do perfil oficial do Barcelona no ‘X’ (antigo ‘Twitter’), que trazia um pôster com Pau Cubarsí, Hansi Flick e Lamine Yamal destacando o retorno ao Camp Nou. Ronaldinho compartilhou a imagem e escreveu: “A nossa casa”.
Nuestra CasaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags