Fora da temporada, Lucas jogou com dores pelo São Paulo

Fora da temporada para se recuperar de problemas físicos, Lucas Moura jogou limitado nos últimos meses. Afinal, mesmo após realizar uma artroscopia no joelho direito em agosto, o atacante nunca se livrou das dores na região, de acordo com o “ge”. Nos últimos três meses, atuou com um incômodo, que antecipou o fim da temporada pelo São Paulo.

Lucas Moura realizou uma artroscopia no joelho direito, além da retirada da fibrose que estava na região, em 30 de agosto. Depois disso, atuou em nove jogos entre setembro e novembro. Contudo, nunca esteve 100%. Neste período, marcou apenas um gol — na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no último dia 2, pela 31ª rodada do Brasileirão.