Fora da temporada, Lucas jogou com dores pelo São Paulo

Fora da temporada para se recuperar de problemas físicos, Lucas Moura jogou limitado nos últimos meses. Afinal, mesmo após realizar uma artroscopia no joelho direito em agosto, o atacante nunca se livrou das dores na região, de acordo com o “ge”. Nos últimos três meses, atuou com um incômodo, que antecipou o fim da temporada pelo São Paulo.
Lucas Moura realizou uma artroscopia no joelho direito, além da retirada da fibrose que estava na região, em 30 de agosto. Depois disso, atuou em nove jogos entre setembro e novembro. Contudo, nunca esteve 100%. Neste período, marcou apenas um gol — na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no último dia 2, pela 31ª rodada do Brasileirão.
Depois do jogo contra o Vasco, Lucas Moura atuou apenas 19 minutos contra o Flamengo e mais 45 diante do Bragantino. O atacante não foi relacionado para o Majestoso, na última quinta-feira (20). Afinal, passou por uma nova infiltração no joelho direito. O jogador chegou ao seu limite das dores e, por isso, decidiu antecipar o fim da temporada.
Contratado em agosto de 2023, Lucas Moura retornou ao São Paulo após 11 anos no exterior. Na temporada passada, disputou 47 jogos, marcou 14 gols e deu 10 assistências. Já em 2025, no entanto, sofreu com problemas físicos e viu o desempenho cair drasticamente. Afinal, atuou apenas em 26 partidas, fez cinco gols e deu uma assistência.
