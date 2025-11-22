Flamengo x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Neste sábado (22/11), sem tempo para negociar descanso, o Brasileirão já volta com mais três partidas pela 35ª rodada. Uma delas será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), quando o líder Flamengo recebe o Red Bull Bragantino, oitavo colocado. É a chance de o Rubro-Negro lamber as feridas após a derrota no Fla-Flu, enquanto o Massa Bruta pode chegar à quarta vitória consecutiva, dando sequência ao seu momento positivo sob o comando de Vagner Mancini. Saibamos, então, como chegam as equipes para este importante duelo pela reta final.

A Voz do Esporte, atenta às jornadas derradeiras do Brasileirão, inicia a transmissão ao vivo, às 20h. Cesar Tavares já avisou em suas redes sociais que narra a partida. Leonardo Miazzo debuta em grande estilo, nos comentários. As reportagens, por fim, estão nas mãos de Vanderlei Lima.