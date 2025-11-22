Flamengo vence Bragantino e já pode ser campeão Brasileiro na próxima rodada

Flamengo vence Bragantino e já pode ser campeão Brasileiro na próxima rodadaVitória por 3 a 0 no Maracanã e empate do Palmeiras com o Flu fazem o Rubro-Negro abrir quatro de frente na ponta. Restam 9 pontos em jogo
O Flamengo deu um passo gigantesco rumo ao seu nono título do Brasileirão. Na noite deste sábado, 22/11, no Maracanã, que recebeu 68.408 torcedores, venceu o Bragantino, que vinha embalado, por 3 a 0. O Rubro-Negro mandou no jogo, apesar de alguns sustos, mas os gols saíram apenas no segundo tempo. Arrascaeta abriu o placar logo aos cinco minutos. Depois, com a porteira aberta, Jorginho, de pênalti, e Bruno Henrique ampliaram no duelo válido pela 35ª rodada.
Para o Flamengo, festa. O time vai aos 74 pontos, mantendo a liderança e, com o empate do Palmeiras com o Fluminense, abre quatro para o Palmeiras. Dessa forma, já pode ser campeão na próxima rodada. Desde que vença o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e o Palmeiras perca para o Grêmio, em Porto Alegre. Os dois jogos serão nesta terça-feira, 25/11. Foram antecipados, já que Fla e Verdão em seguida viajarão para Lima para a final da Libertadores, no próximo sábado.
O Bragantino, que vinha de três vitórias (Corinthians, São Paulo e Atlético-MG), perdeu a série de sucessos como novo técnico Vagner Mancini e parou nos 45 pontos, em 8º lugar, mas podendo perder posições ao fim da rodada.
Flamengo dominante
O Flamengo teve muito domínio, com 67% de posse e 12 a 4 em finalizações no primeiro tempo. Mas sem sucesso nos arremates e nas duas principais chances: um chute de Cebolinha em que Cleiton salvou e Juninho Capixaba rebateu quando Plata chegava para marcar; e uma cabeçada de Varela em cruzamento de Arrascaeta, com defesa milagrosa de Cleiton. O Bragantino tentava dar velocidade às jogadas, porém, tirando um lance com John John pela esquerda, que cruzou rasteiro, mas Sasha não chegou a tempo, só o Flamengo assustou.
Gols na etapa final
No segundo tempo, o Bragantino por pouco não abriu o placar num lance em que Danilo foi muito mal duas vezes. Após cruzamento de Gustavinho, o zagueiro rebateu mal, Lucas Barbosa ficou com a sobra e cruzou. Danilo voltou a tentar cortar, mas pegou mal e a bola estava entrando. Mas Rossi, como um gato, salvou na linha.
Este lance acordou o Flamengo, que saiu na frente aos quatro minutos. Juninho Capixaba rebateu mal a bola, no pé de Jorginho, que logo tocou para Arrascaeta na entrada da área. O craque cortou a marcação e bateu no contrapé de Cleiton. O gol levantou a torcida e o Flamengo seguiu em cima, aproveitando que Cebolinha estava inspirado na esquerda. Foi ele que fez bela jogada, enganando dois marcadores e cruzando. Hirtado estava com o braço aberto e a bola foi exatamente ali. Pênalti. Jorginho cobrou ao seu estilo, com pulinho, e ampliou.
Mais um tempinho e, aos 26, saiu mais um gol. Arrascaeta observou a infiltração de Bruno Henrique e tocou para o atacante chutar com força e torcer para a galera celebrar o gol que matou de vez o jogo. E quase pintou mais, pois Luiz Araújo e Bruno Henrique chutaram com extremo perigo. Festa da torcida, ainda maior com o empate sem gols do Palmeiras com o Fluminense. Assim, na terça-feira, em BH, na Arena MRV, onde o time já ganhou a Copa do Brasil em 2024, o Mengão pode celebrar mais um gol, na casa de um de seus arquirrivais.
FLAMENGO 3×0 RED BULL BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
Data: 22/11/2025
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 68.408
Público pagante: 64.772
Renda: R$ 5.058.865,00
Gols: Arrascaeta, 5’/2ºT (1-0); Jorginho, pênalti, 18’/2ºT (2-0); Bruno Henrique, 26’/2ºT (3-0)
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho (De la Cruz, 31’/2ºT) e Arrascaeta (Wallace Yan, 31’/2ºT); Carrascal (Luis Araújo, 12’/2ºT), Cebolinha (Samuel Lino, 27’/2ºT) e Plata (Bruno Henrique, Intervalo). Técnico: Filipe Luís.
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho (Matheus Fernandes, 27′ 2ºT) e Jhon Jhon (Fernando, 39’/2ºT); Lucas Barbosa (Laquintana, 39’/2ºT), Gustavinho (Praxedes, 12’/2ºT) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta, 27’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
>Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)
Cartões amarelos: Varela (FLA); Sasha, Gustavo Marques, Praxedes (BGT