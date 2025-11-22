Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo alcança marca de 70 jogos pelo sétimo ano seguido

Já acostumado a chegar longe em quase todas as competições que disputa, Rubro-Negro fará 71ª partida de 2025 neste sábado (22/11)
Quando entrou em campo na última quarta-feira (19/11), contra o Fluminense, o Flamengo chegou aos 70 jogos em 2025. Assim, este é o sétimo ano consecutivo que o Rubro-Negro alcança tal número. Neste sábado (22/11), o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela 35ª rodada do Brasileirão, representará, então, o 71º compromisso rubro-negro na temporada.

Com o calendário brasileiro sendo conhecido como um dos mais movimentados do futebol mundial, não à toa, o Flamengo surge em diversas listas de times que mais atuaram a cada ano desde 2019. Isso demonstra, aliás, a força do elenco Rubro-Negro, que costuma alcançar as fases mais adiantadas das competições que disputa. Relembre com o Jogada10!

A sequência começou em 2019, visto que, em 2018, o Flamengo disputou “apenas” 67 partidas. Em 19, com o histórico Jorge Jesus no comando, foram 74 jogos por cinco competições diferentes. O Mais Querido bateu campeão da Libertadores, do Brasileirão, e do Carioca, conquistando sua primeira “tríplice coroa”.

Na temporada seguinte, foram quatro títulos em 70 jogos. A equipe venceu a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca sob o comando de Jesus. O técnico, porém, saiu para o Benfica (POR), com Rogério Ceni vencendo o título brasileiro.

Temporada 2021 chegou e mais duas conquistas para a sala de troféus rubro-negra. Em 75 jogos, a equipe angariou os títulos do Carioca e da Supercopa do Brasil. Em 2022, então, veio a temporada com o maior número de compromissos até aqui: 79 – marca que não poderá ser alcançada em 2025, aliás. A equipe venceu a Libertadores e também a Copa do Brasil – ambas sob o comando de Dorival Jr.

2023, primeiro ano do Flamengo sem títulos

Já em 2023, o primeiro ano sem títulos. O Mengão disputou o Mundial (de 2022), mas caiu na semifinal para o Al-Hilal (SAU), dando mostras de que seria um ano difícil. A equipe perdeu as finais do Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e também da Copa do Brasil, ficando em quarto no Brasileiro e caindo nas oitavas da Copa Libertadores. Foram 74 partidas no ano em questão.

Em 2024, já com Tite como treinador, o time até conquistou o Campeonato Carioca. Mas, após nova queda na Libertadores e com a campanha irregular no Brasileirão, Filipe Luís assumiu, garantindo o troféu da Copa do Brasil. Foram 73 partidas ao todo.

Já na atual temporada, o Rubro-Negro alcançou a marca de 70 jogos na derrota por 2 a 1 para o Fluminense. E o ano, apesar dos títulos da Supercopa Rei e do Carioca, pode terminar em céu ou inferno. Afinal, a equipe luta ponto a ponto pelo título brasileiro com o Palmeiras, adversário também na final da Copa do Brasil. Dois vices representariam um desastre na campanha de Filipe Luís, enquanto dois títulos alçariam o treinador a um patamar parecido com o de Jorge Jesus.

