Ferroviária x Palmeiras, pelo Paulistão Feminino: onde assistir e escalações

Depois de decidirem a Copa do Brasil Feminina, equipes começam a disputa por uma vaga na final do estadual

Na primeira fase, as palestrinas terminaram na vice-liderança, com 30 pontos. Já a Locomotiva ficou uma posição atrás, com 25 pontos. Nos duelos entre as equipes, o Verdão levou a melhor, vencendo por 1 a 0 na Arena Barueri e por 3 a 1 em Araraquara.

Três dias depois de decidirem a Copa do Brasil Feminina , Ferroviária e Palmeiras voltam a se enfrentar, desta vez pelo Paulistão Feminino. A partida acontece na Fonte Luminosa, em Araraquara, na manhã deste domingo (23), às 11h, pelo jogo de ida da semifinal do estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo SporTV e pelo Space na TV fechada, pela Record News na TV aberta, pela CazéTV no YouTube e pelo Uol Play e HBO Max no streaming.

Como chega a Ferroviária

Depois de perder o título nacional dentro de casa, a Locomotiva tenta se recompor para conquistar um título na temporada. No estadual, a Ferroviária fez uma boa campanha, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas. A expectativa é que o técnico Léo Mendes não faça alterações em relação ao time que disputou a final.

Como chega o Palmeiras

Após conquistar o primeiro título sob o comando de Rosana Augusto, as palestrinas querem manter o embalo para também ficarem com a taça no estadual. Na primeira fase, o Palmeiras venceu nove partidas, empatou três e perdeu apenas duas vezes. A treinadora deve manter o mesmo time que conquistou o título na última quinta-feira (20).

FERROVIÁRIA x PALMEIRAS

Campeonato Paulista – Semifinal – jogo de ida

Data e horário: 23/11/2025 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa e Camila; Fátima Dutra, Nicoly, Duda e Micaelly; Vendito e Julia Beatriz Técnico: Léo Mendes.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Pati Maldaner e Ingryd; Espinales, Brena, Raissa Bahia e Rhay Coutinho; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnico: Rosana Augusto.