Ex-Santos, Pedro Caixinha deve voltar ao futebol mexicano

Técnico português acerta com o Juárez e pode iniciar sua quarta passagem no México, após dirigir Santos Laguna e Cruz Azul
Pedro Caixinha, ex-treinador do Santos, está muito perto de voltar ao futebol mexicano, agora para comandar o Juárez.

De acordo com o jornal mexicano ‘Mediotiempo’, o técnico português já acertou todos os detalhes para assumir a equipe, que atualmente é dirigida interinamente após a saída do uruguaio Martín Varini — prestes a seguir para o Necaxa.

Se o acordo se confirmar, Caixinha fará sua quarta passagem pelo México e assumirá seu terceiro clube no país. Ele já esteve à frente do Santos Laguna em duas temporadas (2012–2015 e 2021–22). Neste período, ele conquistou o título do Campeonato Mexicano em 2015, e também dirigiu o Cruz Azul entre 2017 e 2019.

Seu trabalho mais recente aconteceu no Santos, no Brasil, onde também passou pelo RB Bragantino. Caixinha deixou o clube em abril deste ano após 17 partidas, com seis vitórias no total, e somente três jogos disputados pelo Brasileirão.

