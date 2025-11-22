Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Everson lamenta falta de sorte na decisão de pênaltis: ”Sentimento de tristeza”

Goleiro defendeu uma cobrança e passou perto de outras três, mas viu Atlético amargar mais um vice na Sul-Americana
O Atlético Mineiro deixou escapar o título da Sul-Americana neste sábado (22/11), em Assunção, ao perder para o Lanús nos pênaltis por 5 a 4, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Protagonista nas cobranças finais, Everson viveu tarde de frustração ao defender apenas uma penalidade e ver outras três passarem “no limite”.

O goleiro, que teve pouco trabalho durante os 120 minutos,  o Lanús finalizou apenas quatro vezes, desabafou após a partida e lamentou especialmente lances em que chegou perto de impedir o gol adversário.

“Maior frustração é pelo terceiro pênalti, onde eu passo da bola. E no último batedor, que eu não tinha nenhuma referência, foi no feeling, consegui adivinhar o canto, mas a bola quicou e saiu da minha mão. Fica o sentimento de tristeza por ter chegado tão perto, infelizmente a bola passou no limite e eu não consegui ajudar”, afirmou o camisa 22.

Everson vê Atlético melhor, mas sem eficiência

A decisão foi marcada pelo controle alvinegro, que criou as melhores oportunidades. Ainda assim, o Galo pecou nas finalizações e não conseguiu traduzir o volume ofensivo em vantagem no placar.

“O jogo em si não foi bonito. Foi nervoso, disputado. A equipe deles veio com o plano de jogo de jogar no nosso erro e a gente quis errar o menos possível. Fiz uma defesa só”, analisou Everson.

Para o goleiro, faltou ao Atlético transformar superioridade em eficácia, especialmente no último terço do campo.

“Faltou caprichar no último passe, tivemos a bola do jogo com o Biel na prorrogação e o goleiro defendeu. A bola mais clara foi nossa, mas infelizmente não conseguimos o título”, completou.

Com o vice, o Atlético encerra a temporada novamente batendo na trave em uma decisão internacional e agora volta o foco para o calendário nacional, ainda com compromissos pela frente.

