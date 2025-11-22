Enquanto Brasil domina Libertadores, Atlético tenta diminuir diferença na Sul-Americana

Atlético encara o Lanús, neste sábado (22), e tenta diminuir distância para argentinos e ser o quinto brasileiro a conquistar a Sul-Americana

Em resumo, na Libertadores o Brasil tem 24 taças conquistadas, contra 25 dos clubes argentinos. No entanto, o empate já é certo. Afinal, Palmeiras e Flamengo fazem a final desta temporada , no próximo dia 29, em Lima, no Peru.

Enquanto o Brasil vive uma verdadeira hegemonia na Copa Libertadores , com seis títulos seguidos e o futuro empate com a Argentina na quantidade de taças, a situação na Copa Sul-Americana é diferente. Mas o Atlético Mineiro vai tentar mudar um pouco esta história, neste sábado (22), contra o Lanús, às 17h (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela decisão da segunda competição mais importante do continente.

No entanto, na Sul-Americana, a distância ainda é grande. A Argentina tem o dobro de títulos do Brasil: 10 x 5. Mas, em um recorte mais recente, já é possível ver um equilíbrio maior, ainda com “intrusos” de outros países. Nos últimos 10 anos, Brasil e Argentina conquistaram três títulos cada um da Sul-Americana, mesmo número de taças do Equador. Além disso, a Colômbia, com o Independiente Santa Fe, também levou um título.

Alguns motivos podem ajudar a explicar esta diferença entre a participação do Brasil nos títulos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Para muitos clubes brasileiros, a Sula é considerada uma competição de segundo escalão, sendo deixada em segundo plano em relação a disputas nacionais. Além disso, muitas vezes os adversários da competição são subestimados.

Mas o Atlético Mineiro promete foco total na disputa pelo título da competição. Afinal, é a última chance do Galo conquistar uma taça, além do Estadual, nesta temporada. Além disso, seria um título inédito para o clube e para jogadores como Hulk e Júnior Alonso, ídolos do clube.

“Nós, como atletas, nos preparamos o ano todo para competir em alto nível, para chegar nessa instância, de jogar uma final e de poder conseguir esse título. Entendemos que o torcedor tem uma expectativa muito grande. Mas, como falou o professor (Sampaoli) aqui, nós jogamos para eles. Então a gente sempre agradece o apoio da torcida”, disse Júnio Alonso, em entrevista coletiva.