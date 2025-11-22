Enquanto Brasil domina Libertadores, Atlético tenta diminuir diferença na Sul-Americana

Enquanto Brasil domina Libertadores, Atlético tenta diminuir diferença na Sul-AmericanaAtlético encara o Lanús, neste sábado (22), e tenta diminuir distância para argentinos e ser o quinto brasileiro a conquistar a Sul-Americana
Enquanto o Brasil vive uma verdadeira hegemonia na Copa Libertadores, com seis títulos seguidos e o futuro empate com a Argentina na quantidade de taças, a situação na Copa Sul-Americana é diferente. Mas o Atlético Mineiro vai tentar mudar um pouco esta história, neste sábado (22), contra o Lanús, às 17h (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela decisão da segunda competição mais importante do continente.
Em resumo, na Libertadores o Brasil tem 24 taças conquistadas, contra 25 dos clubes argentinos. No entanto, o empate já é certo. Afinal, Palmeiras e Flamengo fazem a final desta temporada, no próximo dia 29, em Lima, no Peru.
No entanto, na Sul-Americana, a distância ainda é grande. A Argentina tem o dobro de títulos do Brasil: 10 x 5. Mas, em um recorte mais recente, já é possível ver um equilíbrio maior, ainda com “intrusos” de outros países. Nos últimos 10 anos, Brasil e Argentina conquistaram três títulos cada um da Sul-Americana, mesmo número de taças do Equador. Além disso, a Colômbia, com o Independiente Santa Fe, também levou um título.
Alguns motivos podem ajudar a explicar esta diferença entre a participação do Brasil nos títulos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Para muitos clubes brasileiros, a Sula é considerada uma competição de segundo escalão, sendo deixada em segundo plano em relação a disputas nacionais. Além disso, muitas vezes os adversários da competição são subestimados.
Mas o Atlético Mineiro promete foco total na disputa pelo título da competição. Afinal, é a última chance do Galo conquistar uma taça, além do Estadual, nesta temporada. Além disso, seria um título inédito para o clube e para jogadores como Hulk e Júnior Alonso, ídolos do clube.
“Nós, como atletas, nos preparamos o ano todo para competir em alto nível, para chegar nessa instância, de jogar uma final e de poder conseguir esse título. Entendemos que o torcedor tem uma expectativa muito grande. Mas, como falou o professor (Sampaoli) aqui, nós jogamos para eles. Então a gente sempre agradece o apoio da torcida”, disse Júnio Alonso, em entrevista coletiva.
Atlético pode ser quinto brasileiro campeão
Neste sábado, o Atlético tente repetir o feito que apenas outros quatro clubes brasileiros conseguiram. Desde 2002, só Internacional (2008), São Paulo (2012), Chapeconese (2016) e Athletico-PR (2018 e 2021) conquistaram a Copa Sul-Americana.
Por outro lado, oito clubes argentinos já foram campeões da Sul-Americana. Inclusive, o Lanús, adversário do Galo neste sábado. O Granate, aliás, bateu outro brasileiro em 2013: a Ponte Preta. O atual campeão também é argentino. O Racing, que venceu o Cruzeiro, rival do Galo.
Títulos da Libertadores por país
Argentina – 25
Brasil – 24
Uruguai – 8
Colômbia – 3
Paraguai – 3
Chile – 1
Equador – 1
Títulos da Sul-Americana por país:
Argentina – 10
Brasil – 5
Equador – 4
Chile – 1
Colômbia – 1
Peru – 1
México – 1