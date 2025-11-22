Elche x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2025/26 após a pausa para a Data Fifa de novembro. Neste domingo (23), Elche e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em partida válida pela 13ª rodada de LaLiga. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Lateral volta a brilhar por Portugal, adversário do Brasil na semifinal do Mundial Sub-17 Como chega o Elche O Elche atravessa um péssimo momento na temporada e terá um duro desafio pela frente. O time vem de cinco jogos sem vitórias e já ligou o alerta para a zona de rebaixamento, mesmo na 11ª posição. Isto porque a vantagem para o Girona, que abre a degola em 18º lugar, é de somente cinco pontos e mais uma derrota em casa pode complicar a equipe no decorrer de LaLiga. Contudo, a boa notícia é que o técnico Eder Sarabia não enfrenta problemas de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição. Como chega o Real Madrid Por outro lado, o Real Madrid ligou o sinal de alerta. Após empatar sem gols diante do Rayo Vallecano antes da pausa para a Data Fifa, o clube merengue viu o Barcelona se aproximar na briga pela liderança.

O Real Madrid abriu esta 13ª rodada no topo da tabela, com 31 pontos, três acima do vice-líder Barcelona. No entanto, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, onde os merengues levam vantagem sobre o Barça. Ou seja, mesmo com a derrota, o time comandado por Xabi Alonso seguirá na liderança. Por fim, o Real Madrid teve mais um jogador no departamento médico. Éder Militão voltou da Data Fifa com uma lesão na coxa após representar a Seleção Brasileira e é o desfalque de última hora para Xabi Alonso neste domingo. ELCHE X REAL MADRID 13ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: domingo, 23/11/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche.

ELCHE: Dituro; Núñez; Affengruber, Chust e Pedrosa; Aguado; Josan, Mendoza, Febas e Rafa Mir; Álvaro Rodríguez. Técnico: Eder Sarabia.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Arda Güler, Valverde e Bellingham; Vini Jr e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Guillermo Cuadra.