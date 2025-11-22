Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Decisivo, Serna volta ao Allianz após salvar Fluminense em 2024

Agora com foco na Libertadores, colombiano marcou contra Palmeiras e garantiu permanência do Tricolor na Série A do Brasileiro
Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, o Fluminense lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Palmeiras, no Allianz Parque. Com muito esforço, o Tricolor conquistou uma vitória histórica sob o comando de Mano Menezes. E o salvador da pátria foi Kevin Serna, que fez o gol do triunfo aos 37 minutos do primeiro tempo. Agora, neste sábado (21), o colombiano quer repetir o resultado para os cariocas em duelo contra o Verdão, às 21h30, no mesmo palco, pela 35ª rodada do Brasileirão. No entanto, a fase tricolor é totalmente diferente.

Em 2024, o Fluminense dependia só de si para se manter na primeira divisão. No entanto, o jogo era um dos mais complicados. O Tricolor enfrentaria o Palmeiras, ainda com chance de título brasileiro, na disputa contra o Botafogo. O Flu jogava por um empate, mas uma derrota e uma combinação de resultados rebaixava o clube das Laranjeiras.

Kevin Serna, assim, virou herói da permanência. O atacante colombiano já havia feito o gol da vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, no Maracanã, na rodada anterior. Voltou a balançar as redes e ajudou o Tricolor a triunfar pelo mesmo placar, livrando o Tricolor da Série B.

Em fase diferente…

Em 2025, o Fluminense vive uma fase completamente distinta. O time ocupa a sexta posição, com 54 pontos, e está muito perto da vaga para Libertadores 2026. Diante disso, uma vitória tricolor pode encaminhar a vaga, e Serna vive fase crescente em gols e pode ser mais uma vez decisivo no Allianz Parque.

Diante do Flamengo, Serna chegou a 17 participações em gols no ano. São 11 gols e 6 assistências até aqui. O atacante igualou as participações em gols de 2022, quando atuava pelo ADT, do Peru, e somou 9 gols e 8 assistências. O atacante, portanto, também se tornou o artilheiro do Flu no Brasileirão 2025, ao lado de Cano, com seis gols marcados cada.

A crescente de Kevin Serna, aliás, aconteceu após chegada de Zubeldía. Sem espaço com Renato Gaúcho, o colombiano viveu um período de incerteza no clube e foi especulado em vários clubes colombianos. Em um novo momento, ele se consolidou como titular e até foi convocado para a seleção colombiana.

