Decisivo, Serna volta ao Allianz após salvar Fluminense em 2024

Agora com foco na Libertadores, colombiano marcou contra Palmeiras e garantiu permanência do Tricolor na Série A do Brasileiro

Em 2024, o Fluminense dependia só de si para se manter na primeira divisão. No entanto, o jogo era um dos mais complicados. O Tricolor enfrentaria o Palmeiras, ainda com chance de título brasileiro, na disputa contra o Botafogo. O Flu jogava por um empate, mas uma derrota e uma combinação de resultados rebaixava o clube das Laranjeiras.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, o Fluminense lutava contra o rebaixamento e precisava vencer o Palmeiras, no Allianz Parque. Com muito esforço, o Tricolor conquistou uma vitória histórica sob o comando de Mano Menezes. E o salvador da pátria foi Kevin Serna, que fez o gol do triunfo aos 37 minutos do primeiro tempo. Agora, neste sábado (21), o colombiano quer repetir o resultado para os cariocas em duelo contra o Verdão, às 21h30, no mesmo palco, pela 35ª rodada do Brasileirão. No entanto, a fase tricolor é totalmente diferente.

Kevin Serna, assim, virou herói da permanência. O atacante colombiano já havia feito o gol da vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, no Maracanã, na rodada anterior. Voltou a balançar as redes e ajudou o Tricolor a triunfar pelo mesmo placar, livrando o Tricolor da Série B.

Em fase diferente…

Em 2025, o Fluminense vive uma fase completamente distinta. O time ocupa a sexta posição, com 54 pontos, e está muito perto da vaga para Libertadores 2026. Diante disso, uma vitória tricolor pode encaminhar a vaga, e Serna vive fase crescente em gols e pode ser mais uma vez decisivo no Allianz Parque.

Diante do Flamengo, Serna chegou a 17 participações em gols no ano. São 11 gols e 6 assistências até aqui. O atacante igualou as participações em gols de 2022, quando atuava pelo ADT, do Peru, e somou 9 gols e 8 assistências. O atacante, portanto, também se tornou o artilheiro do Flu no Brasileirão 2025, ao lado de Cano, com seis gols marcados cada.

A crescente de Kevin Serna, aliás, aconteceu após chegada de Zubeldía. Sem espaço com Renato Gaúcho, o colombiano viveu um período de incerteza no clube e foi especulado em vários clubes colombianos. Em um novo momento, ele se consolidou como titular e até foi convocado para a seleção colombiana.