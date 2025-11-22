Davide destaca feito do Botafogo e aponta motivo pela ascensão do time

Treinador vibra com terceira classificação seguida do Glorioso para a Libertadores e elogia sistema defensivo da equipe / Crédito: Jogada 10

O Botafogo venceu três das últimas quatro rodadas do Brasileirão e garantiu antecipadamente a sua classificação para a próxima Copa Libertadores. A boa fase na reta final da temporada foi celebrada pelo técnico Davide Ancelotti. O treinador valorizou a vitória sobre o Grêmio e destacou o feito inédito conquistado pelo elenco. “É um objetivo importante pelo clube. É a primeira vez na história que conseguirmos ir a Libertadores três vezes seguidas. Temos que ser ambiciosos. Estamos contentes, mas pensamos na vaga direta. Para chegar a aqui e ter essa oportunidade, é graças a essa sequência dos últimos jogos. Preciso parabenizar os jogadores. Eles mantiveram o grupo junto, apesar de todas as dificuldades que tivemos. Tivemos jogos com 13 desfalques, tivemos jogos ruins, decepções, mas mantiveram o grupo unido. E já disse a eles que têm o meu respeito”.

LEIA MAIS: Botafogo garante classificação para a Libertadores e alcança feito inédito Ancelotti apontou a melhora defensiva como fator fundamental na boa fase vivida pelo Botafogo. “Essa sequência passa seguramente pela fase defensiva que no último jogo não foi tão boa. Não conseguimos manter o time tanto junto. Hoje trabalharam mais na fase defensiva. Esse time sabe jogar bem começando pela fase defensiva, e hoje mostrou essa força que o time tem”. O técnico Davide Ancelotti completou quatro meses no comando do Botafogo e afirmou estar desfrutando demais na nova função.

“Eu estou desfrutando. Como primeiro treinador, sei que é sempre culpa minha. Mas eu já sabia disso antes de começar. Estou vivendo disso, mas estou desfrutando. Honestamente, é um trabalho que gosto, um ambiente gosto, um time que gosto e espero seguir aqui muito tempo”. Mais respostas de Davide Ancelotti Susto nos minutos finais “Não gostei da gestão emocional (no fim da partida). Do mental. Vi coisas que não gosto. Jogar de chutão, fazer coisas pela torcida. Falamos de marcar o Carlos Vinícius na área. E quando falta um minuto, está 3 a 1, 3 a 2, tem que marcar Carlos Vinícius na área. Porque é um atacante que está com confiança, que pode fazer gol. No último lance quase ele empate em 3 a 3. Então fico irritado. Porque depois é culpa minha (risos)”. Ascensão de Artur “Artur é um jogador importante. Hoje, acho que fez seu melhor jogo. Saiu porque tinha só uma janela (de substituição), teve que sair. Ele saiu do time (titular) porque Santi Rodríguez estava jogando muito bem e não desistiu. É um profissional exemplar, uma pessoa que dentro do grupo é fundamental. É um bom jogador. Seguiu trabalhando, eu passei a minha confiança no momento mais difícil, quando ele não jogava. Seguiu treinando e se comportando de maneira exemplar. É um jogador para quem só faltava um pouco de finalização. Ultimamente, está com mais confiança. O que muitas vezes acontece com um pouco de paciência e confiança é que os jogadores desbloqueiam. Nesse momento, está acontecendo isso com ele”.