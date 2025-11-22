David Neres faz dois gols, Napoli vence a Atalanta e lidera o Italiano

O Napoli vai aos 25 pontos, na liderança isolada, mas provisória do Italiano. Afinal, a Inter de Milão, que tem 24 pontos, ainda joga na rodada. A Atalanta tem apenas 13 pontos, em 13º lugar.

O Napoli, com um primeiro tempo excelente e o brasileiro David Neres muito eficaz, fazendo dois gols, venceu a Atalanta por 3 a 0. O jogo, no Diego Maradona, em Nápoles, pela 12ª rodada do Italiano, mostrou um time da casa excelente e preciso em ataques nos 45 minutos iniciais.Assim, sem sustos um adversário de boa qualidade, mas que vive uma temporada muito irregular. Além do brasileiro, Lang também marcou. Mas na etapa final, mais recuado, chegiu a levar pressão e viu a Atalanta diminuir com Stamacca.

David Neres em dose dupla para o Napoli

Bem superior diante de um rival que falhava muito nos passes, o Napoli se impôs nos primeiros minutos. Assim, veio o gol aos 16 minutos. Após recuperar a bola no meio de campo, o Napoli encaixou rápido ataque com o 19 Hojlund tocando para David Neres, que invadiu a área e fez Napoli 1 a 0. Os napolitanos eram melhores e quase ampliaram em chute de Lookman. Mas o segundo gol era questão de tempo, ou de nova falha da Atalanta. Foi o que aconteceu aos 37 minutos. O chute errado do goleiro Carnesecchi (que é da seleção da Itália) resultou em recuperação de bola do Napoli. McTominay viu a entrada de David Neres, desta vez pela esquerda. O brasileiro não perdoou. E ainda teve tempo para Lang escorar um cruzamento de Di Marco e ampliar no fim do primeiro tempo.

Na etapa final, a Atalanta mudou da água para o vinho. Muito mais incisiva, aproveitando que o Napoli passou a jogar mais cauteloso, buscando sustentar a ótima vantagem construída no primeiro tempo. Assim, os visitantes conseguiram diminuir o placar aos seis minutos, com Scamacca pegando de voleio um cruzamento de Bellanova pela direita. E foi esta dupla que gerenciava as melhores chances de gol da Atalanta, que, aos 25 minutos, teve duas outras oportunidades ótimas para descontar, ambas com Scamacca. Mas o placar semanteve até o fim.

Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (22/11)

Cagliari 3×3 Genoa

Udinese 0x3 Bologna

Fiorentina 1×1 Juventus

Napoli 3×1 Atalanta

Domingo (23/11)

Verona x Parma – 8h30

Cremonese x Roma – 11h

Lazio x Lecce – 14h

Inter de Milão x Milan – 16h45

Segunda-feira (24/11)

Torino x Como – 14h30

Sassuolo x Pisa – 16h45

