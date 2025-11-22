Cuiabano reencontra Grêmio e possui boas lembranças

Com fama de “carrasco”, Cuiabano reencontra o Grêmio neste sábado (22), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão. Afinal, o lateral-esquerdo marcou duas vezes nos últimos dois encontros contra o ex-clube e, agora, tenta escrever um novo capítulo especial com a camisa alvinegra.

No ano passado, Cuiabano enfrentou o Grêmio pela primeira vez desde que chegou ao Botafogo. O lateral-esquerdo marcou na vitória por 2 a 1 no Kleber Andrade, no Espírito Santo, mas não comemorou em respeito. Contudo, a história mudou neste ano. Vaiado na partida realizada na Arena do Grêmio, o jogador respondeu as vaias com gol.

Desde que chegou ao Botafogo, Cuiabano marcou oito gols. Deles, quatro foram contra equipes gaúchas. Além dos dois gols contra o Grêmio, marcou uma vez contra Internacional e Juventude, cada. Portanto, o histórico do lateral-esquerdo contra os gaúchos é bastante positivo. Mais um motivo para ganhar confiança na reta final da temporada.

Cuiabano deve ser titular contra o Grêmio neste sábado. Afinal, o lateral-esquerdo deve ser escolhido pelo técnico Davide Ancelotti para assumir a posição de Alex Telles, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Emprestado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, até dezembro, o jogador tem o futuro incerto no Botafogo.

Revelado pelo Grêmio, Cuiabano foi contratado pelo Botafogo em 2024 por cerca de R$ 8 milhões e vendido no meio desse ano por 6 milhões de euros (R$ 37 milhões). Ao todo, soma 73 jogos, oito gols e sete assistências com a camisa alvinegra.