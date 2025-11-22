Cuiabá x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Tigre visita o Dourado para confirmar o acesso para a Série A do Brasileirão

Em situações bem diferentes, Cuiabá e Criciúma se enfrentam neste domingo (23), às 16h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão . Afinal, o Dourado apenas cumpre tabela, enquanto o Tigre ainda disputa o acesso. Portanto, o jogo terá clima de decisão para o time catarinense.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+.

Como chega o Cuiabá

Sem risco de rebaixamento e também sem chances de subir, o Cuiabá apenas cumpre tabela na última rodada. Portanto, o Dourado tenta encerrar a participação na Série B do Brasileirão de forma digna. Assim, o time comandado pelo técnico Eduardo Barros busca fechar o ano com uma vitória diante da própria torcida para depois olhar para 2026.

Como chega o Criciúma

Na luta pelo acesso, o Criciúma vai para o tudo ou nada na Arena Pantanal. Afinal, o Tigre ocupa a terceira colocação na Série B e depende apenas de si para subir para a Série A do Brasileirão. Dessa forma, embalado com duas vitórias consecutivas, o time catarinense joga pela vitória para não depender de ninguém. Contudo, pode conquistar o acesso para a elite mesmo em caso de empate ou derrota.

CUIABÁ x CRICIÚMA

Série B do Campeonato Brasileiro – 38ª rodada

Data e horário: 23/11/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

CUIABÁ: Luan Polli, Nino Paraíba, Nathan, Calebe, Sander e Max Alves; David Miguel, Patrick de Lucca, Denílson e Victor Hugo; Carlos Alberto. Técnico: Eduardo Barros

CRICIÚMA: Alisson, Jonathan Lemos, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Naldi, Gui Lobo e Felipinho. Jhonata Robert, Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde assistir: ESPN e Disney+