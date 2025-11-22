Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragemNa prévia da semifinal da Copa do Brasil, Cabuoso pode garantir vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto Timão ainda sonha com o torneio
Poucos dias antes de se enfrentarem pela semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro fazem um confronto pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida acontece na noite deste domingo (23), às 20h30, no Mineirão.
Na classificação, o Cabuloso ocupa a terceira colocação, com 65 pontos. Com poucas chances de título, a Raposa foca na Libertadores, na qual pode confirmar sua vaga na fase de grupos em caso de vitória. Já o Timão é o décimo colocado, com 45 pontos, e precisa vencer para seguir sonhando com uma vaga na fase preliminar do torneio continental.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva pelo sistema de streaming Amazon Prime Video.
Como chega o Cruzeiro
Depois de deixar escapar as chances de voltar a brigar pelo título, o Cabuloso quer confirmar a sua vaga na fase principal da Libertadores. Para a partida deste domingo, Leonardo Jardim terá o desfalque de Matheus Henrique, suspenso, mas conta com os retornos de Matheus Pereira, Christian e Arroyo.
Como chega o Corinthians
Ainda sonhando com uma vaga na Libertadores, o Timão chega embalado pela vitória no clássico contra o São Paulo. Entretanto, uma derrota em Belo Horizonte pode decretar o fim das chances de classificação para o torneio continental. Para a partida, Dorival Júnior não tem novos desfalques. Rodrigo Garro volta de suspensão e o treinador não sabe se contará com Hugo Souza, que se recupera de lesão.
CRUZEIRO X CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
Data e horário: 23/11/2025 (domingo), às 20h (de Brasília)
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Cristian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
CORINTHIANS: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
VAR: Wagner Reway (SC)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.