Cris Guedes provoca após conquista da Furia na Kings Cup América: ”Eu sou o rei”

Presidente da Furia marcou de pênalti na final e celebrou a virada histórica por 4 a 3 sobre o Peluche Calegari, no México

Afinal, a cobrança decisiva do presidente ocorreu no momento em que a Furia perdia por 2 a 0 e tentava se manter viva na disputa. Cris assumiu a responsabilidade na marca da cal e converteu, abrindo o caminho da reação que culminaria na virada no descalonado.

A madrugada deste sábado (22/11) marcou um capítulo simbólico na trajetória de Cris Guedes dentro da Kings League. Presidente da Furia e responsável pelo primeiro gol brasileiro na final da Kings Cup América, ele falou após a vitória dramática por 4 a 3 sobre o Peluche Calegari e entregou um depoimento carregado de personalidade.

Depois do apito final no México, o presidente exaltou a própria jornada desde o Mundial, quando havia desperdiçado quatro cobranças. Para ele, a noite de sexta para sábado representou um acerto de contas com a própria história.

“Eu treino, eu treino. Eu errei os 4 pênaltis no Mundial e dei a volta por cima, porque na minha vida nunca foi fácil, eu nunca desisti. E quando eu coloco uma coisa na cabeça eu vou até o final. Olha o que tá na minha cabeça agora galera, com toda a humildade do mundo, não temos o que falar, os números provam, eu sou o rei”.

Assim, o título continental consolida a equipe brasileira como uma das principais potências da modalidade e adiciona mais um capítulo à ascensão do presidente.