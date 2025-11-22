Corinthians vence São Paulo e abre vantagem na semifinal do Paulista Feminino

Corinthians vence São Paulo e abre vantagem na semifinal do Paulista FemininoCom dois gols de Johnson, as Brabas venceram as Soberanas por 2 a 1, neste sábado (22), na Arena Barueri
O Corinthians largou na frente por uma vaga na final do Paulistão Feminino. Afinal, as Brabas venceram o São Paulo por 2 a 1, neste sábado (22), na Arena Barueri, pelo jogo de ida da semifinal, e abriu vantagem. Dessa forma, o Timão jogará por um empate na partida de volta, no dia 4 de dezembro, às 21h30 (de Brasília). Johnson fez os dois gols da vitória corintiana, enquanto Crivelari descontou.
Em busca da vaga na final pelo terceiro ano consecutivo, o Corinthians começou dominando as ações e abriu o placar cedo, aos 11 minutos. Johnson recebeu na área, passou pela marcação de Anny e bateu sem chances de defesa para Carlinha. O Timão teve nova chance para ampliar aos 21, com Johnson, mas a bola saiu pelo canto da goleira do São Paulo.
Após a pressão inicial do Corinthians, o São Paulo reagiu depois dos 25 minutos. De tanto insistir, as Soberanas empataram aos 44. Crivelari recebeu de Serrana na área, desviou e empatou o Majestoso. O Tricolor teve a chance de virar aos 52, contudo, Karla Alves perdeu o pênalti, defendido pela goleira Lelê.
Na etapa final, o panorama foi semelhante ao primeiro tempo. Assim, o Corinthians começou ditando o ritmo e criou chances para ficar na frente do placar mais uma vez, mas Carlinha fez grandes defesas. Diferentemente da primeira etapa, o São Paulo não conseguiu reagir. Dessa forma, as Brabas chegaram ao gol da vitória novamente com Johnson, aos 37 minutos.
