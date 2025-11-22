Chelsea vence Burnley e segue na briga pela liderança da Premier League

Chelsea vence Burnley e segue na briga pela liderança da Premier LeagueCom gols de Pedro Neto e Enzo Fernández, Blues vencem fora de casa, assumem a segunda posição e se preparam para duelo direto com Arsenal
O Chelsea está vivo na briga pela liderança da Premier League. Mesmo fora de casa, os Blues conseguiram se impor no Turf Moor neste sábado (22) e venceram o Burnley por 2 a 0 na partida de abertura da 12ª rodada do Campeonato Inglês. Pedro Neto e Enzo Fernández, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória para o clube londrino.
Dessa maneira, o Chelsea, que abriu a rodada na terceira posição, subiu para a vice-liderança com 23 pontos e agora está a três do líder Arsenal, que ainda entra em campo neste final de semana. No entanto, o clube londrino encara os Gunners na próxima rodada em um confronto direto pela ponta da tabela. Ao mesmo tempo, o time ainda pode ser ultrapassado pelo Manchester City, que por sua vez encara o Newcastle fora de casa também neste sábado.
Destaque da Seleção Brasileira na última Data Fifa, Estêvão começou o jogo no banco e não teve uma oportunidade. Em contrapartida, Andrey Santos e João Pedro foram titulares e o volante se destacou no meio de campo dos Blues.
Por outro lado, o Burnley encarou um adversário difícil e acabou se complicando na tabela. Isto porque o time é o 17º colocado com 10 pontos, mesma pontuação do West Ham, o primeiro clube na zona de rebaixamento.
O jogo
Mesmo fora de casa, o Chelsea conseguiu se impor e levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário. Os visitantes estiveram melhor em campo e Pedro Neto abriu o placar aos 36 minutos. Adarabioyo acertou lançamento para Cucurella, que deixou a bola com Gittens. Ele cruzou para o português, que foi certeiro para inaugurar o marcador.
Na volta do intervalo, o Chelsea manteve o domínio da partida e criou chances de ampliar. Pedro Neto quase anotou o segundo no jogo, mas parou na trave do Burnley. Andrey Santos foi um dos destaques tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. No entanto, na reta final da partida, os donos da casa também levaram perigo aos Blues, que conseguiram contra-atacar e confirmaram a vitória com Enzo Fernández.
Three points. ✔️#CFC | #BURCHE pic.twitter.com/3DRsg7jxWl
— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 22, 2025
Jogos da 12ª rodada da Premier League
Sábado (22/11)
Burnley 0x2 Chelsea
Liverpool x Nottingham Forest – 12h
Bournemouth x West Ham – 12h
Wolves x Crystal Palace – 12h
Brighton x Brentford – 12h
Fulham x Sunderland – 12h
Newcastle x Manchester City – 14h30
Domingo (23/11)
Leeds x Aston Villa – 11h
Arsenal x Tottenham – 13h30
Segunda-feira (24/11)
Manchester United x Everton – 17h
*Horários de Brasília.