Chelsea vence Burnley e segue na briga pela liderança da Premier League

Com gols de Pedro Neto e Enzo Fernández, Blues vencem fora de casa, assumem a segunda posição e se preparam para duelo direto com Arsenal

O Chelsea está vivo na briga pela liderança da Premier League. Mesmo fora de casa, os Blues conseguiram se impor no Turf Moor neste sábado (22) e venceram o Burnley por 2 a 0 na partida de abertura da 12ª rodada do Campeonato Inglês. Pedro Neto e Enzo Fernández, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória para o clube londrino.

Dessa maneira, o Chelsea, que abriu a rodada na terceira posição, subiu para a vice-liderança com 23 pontos e agora está a três do líder Arsenal, que ainda entra em campo neste final de semana. No entanto, o clube londrino encara os Gunners na próxima rodada em um confronto direto pela ponta da tabela. Ao mesmo tempo, o time ainda pode ser ultrapassado pelo Manchester City, que por sua vez encara o Newcastle fora de casa também neste sábado.

Destaque da Seleção Brasileira na última Data Fifa, Estêvão começou o jogo no banco e não teve uma oportunidade. Em contrapartida, Andrey Santos e João Pedro foram titulares e o volante se destacou no meio de campo dos Blues.

Por outro lado, o Burnley encarou um adversário difícil e acabou se complicando na tabela. Isto porque o time é o 17º colocado com 10 pontos, mesma pontuação do West Ham, o primeiro clube na zona de rebaixamento.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Chelsea conseguiu se impor e levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário. Os visitantes estiveram melhor em campo e Pedro Neto abriu o placar aos 36 minutos. Adarabioyo acertou lançamento para Cucurella, que deixou a bola com Gittens. Ele cruzou para o português, que foi certeiro para inaugurar o marcador.